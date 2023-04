“ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์” สานต่อรถจักรยานยนต์สปอร์ตเน็กเก็ต ระดับตำนาน เปิดตัว “สตรีท ทริปเปิล 765 อาร์เอส” โฉมปี 2023 ทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยมีมา พร้อมเผยจุดเด่นครองใจไบค์เกอร์

“สตรีท ทริปเปิล 765 อาร์เอส” รูปลักษณ์โดยรวมดุดันมากยิ่งขึ้น รวมถึงการออกแบบรองรับกับสรีรศาสตร์ของผู้ขับขี่ด้วยแฮนด์บาร์ที่กว้างขึ้น และแก้ไขรูปทรงรถเพื่อความคล่องตัวที่ดียิ่งขึ้น สามารถปรับความสูง – ต่ำของเบาะที่นั่งได้ ล้ออัลลอยขนาด 17 นิ้ว และยางประสิทธิภาพสูง Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน



หน้าจอ TFT แบบสี ขนาด 5 นิ้ว สวิตช์คิวบ์ที่ปรับตามหลักสรีรศาสตร์และจอยสติ๊กห้าทิศทางให้การนำทางของระบบที่ใช้งานง่าย พร้อมระบบเชื่อมต่อ My Triumph Connectivity ที่สามารถเข้าถึงการนำทางแบบ Turn by Turn รวมถึงการควบคุมโทรศัพท์ และการควบคุมเพลงผ่าน Bluetooth ที่เป็นอุปกรณ์เสริม ซึ่งเชื่อมต่อเข้ากับแอป My Triumph ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขุมพลังเครื่องยนต์สายพันธุ์ Moto2TM เครื่องยนต์ 3 สูบ 765 ซีซี ให้กำลังสูงสุด 130 แรงม้า ที่ 12,000 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 80 นิวตันเมตร ที่ 9,500 รอบต่อนาที ใช้เทคโนโลยีเดียวกับเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขัน Moto2TM ที่ปรับจูนเพื่อให้สามารถใช้บนถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โหมดการขับขี่ให้เลือก 5 โหมด ได้แก่ Road, Rain, Sport, Rider-configurable และ Sport

เทคโนโลยีความปลอดภัย ระบบ ABS ที่ปรับปรุงใหม่ ทำงานร่วมกับระบบตรวจจับแรงเฉื่อย IMU (Inertial Measurement Unit) ในตัวทำให้ควบคุมการหยุดรถได้ดียิ่งขึ้น มีระบบควบคุมการยึดเกาะถนนในขณะเข้าโค้ง ผสานพลังเบรกจากคาลิปเปอร์คู่หน้าแบบเรเดียลโมโนบล็อก 4 สูบ ของ Brembo Stylema พร้อมจานเบรกคู่

มาพร้อม 3 เฉดสี ได้แก่ สี Silver Ice พร้อมกราฟิกสี Baja Orange และสี Storm Grey ต่อด้วยสี Carnival Red พร้อมกราฟิกสี Carbon Black และสี Aluminium Silver รวมถึงสี Cosmic Yellow พร้อมกราฟิกสี Carbon Black และสี Aluminium Silver

“สตรีท ทริปเปิล 765 อาร์เอส” ราคา 499,000 บาท

พบคันจริงที่โชว์รูมตัวแทนจำหน่ายไทรอัมพ์ 13 สาขาทั่วประเทศ หรือข้อมูลเพิ่มเติม www.triumphmotorcycles.co.th