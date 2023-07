อาวดี้อวดโฉมรถอีวีรุ่นล่าสุด‘Q8 e-tron’ ชูเทคโนโลยี เจเนอเรชั่นล่าสุด มี 2 ขุมพลังให้เลือกวิ่งไกลสุด 636 กิโลเมตร พร้อมประกาศโรดแมปเตรียมเปิดตัวรถไฟฟ้า 100% กว่า 10 รุ่น ภายในปี 2025

นายอเล็กซานเดอร์ วอน วาลเด็นเบอร์ก เดรสเซล ผู้อํานวยการฝ่ายต่างประเทศ กลุ่มประเทศอาเซียน ไต้หวัน อินเดีย และยุโรปตะวันออก บริษัท AUDI AG กล่าวว่านับจากปี 2026 เป็นต้นไป อาวดี้จะก้าวเข้าสู่ยุคยนตรกรรมไฟฟ้าแห่งโลกอนาคตเต็มขั้น แผนการเปิดตัวรถรุ่นใหม่สู่ตลาดโลกจะเป็นรถไฟฟ้า 100%

ด้านนายกฤษณะกร เศวตนันทน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไมซ์สเตอร์ เทคนิค จำกัด หรือ อาวดี้ ประเทศไทย กล่าวว่าการเปิดตัว Audi Q8 e-tron รถไฟฟ้า 100% ซึ่งถือเป็น The Next Chapter of Premium Sport SUV การออกแบบที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Concept car ตระกูล Sphere โดย Audi Q8 e-tron ถือเป็นนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนโลกยานยนต์ไฟฟ้าพรีเมียมไปตลอดกาล ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ใหม่สุดล้ำสมัย เทคโนโลยีการขับขี่อัจฉริยะ และสมรรถนะอันยอดเยี่ยม

ดีไซน์ภายนอกได้รับแรงบันดาลใจจาก Concept car ในตระกูล Sphere กระจังหน้าแบบใหม่และ 2D logo มาพร้อมกับไฟ Projector lighting พร้อมเอฟเฟกต์ไฟแบบ Light staging พร้อมชุดแต่งภายนอก Black edition และ S line ทั้งภายในและภายนอก

ห้องโดยสารออกแบบด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย ผสานดีไซน์ความสปอร์ตและความพรีเมียมเข้าด้วยกัน จอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบ Virtual cockpit plus ขนาด 12.3 นิ้ว ระบบ MMI Navigation plus ขนาด 10.1 นิ้ว เครื่องเสียงระดับพรีเมียม Bang & Olufsen พร้อมระบบเสียง 3 มิติ

เบาะนั่งหุ้มหนัง Valcona พร้อมเบาะนั่งคู่หน้าแบบ Sports plus ตกแต่งสัญลักษณ์ S line โปร่งสบายด้วย Panoramic glass sunroof

มีให้เลือก 2 ขุมพลัง Q8 e-tron 50 มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง กำลังสูงสุด 340 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 540 นิวตัน-เมตร ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ quattro แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 95 kWh อัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. 6 วินาที

และQ8 e-tron 55 ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง ให้กำลังสูงสุด 408 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 664 นิวตัน-เมตร ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ quattro แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 114 kWh อัตราเร่งจาก 0-100 กม./ชม. 5.6 วินาที ระยะทางวิ่งได้ไกลถึง 636 กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้ง

แบตเตอรีพัฒนาใหม่ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ไม่ใช่แค่วิ่งได้ไกลขึ้นแต่ชาร์จเร็วกว่าเดิมเพียงครึ่งชั่วโมงเท่านั้น (31 นาที กับการชาร์จด้วยกระแสไฟ DC 170 kWh)

มี 2 รูปแบบ 4 รุ่นย่อย ทั้งเอสยูวี และ Sportback มีให้เลือก

Q8 e-tron 50 quattro – ระยะทางวิ่งไฟฟ้า 530 km. ราคา 4,699,000 บาท

Q8 e-tron 55 quattro Black Edition – ระยะทางวิ่งไฟฟ้า 621 km. ราคา 5,499,000 บาท

Q8 Sportback e-tron 50 quattro S line – ระยะทางวิ่งไฟฟ้า 542 km. ราคา 4,999,000 บาท

Q8 Sportback e-tron 55 quattro S line Black edition – ระยะทางวิ่งไฟฟ้า 636 km. ราคา 5,799,000 บาท

รถไฟฟ้า Audi e-tron และรถ Plug-in Hybrid TFSI e ใหม่ทุกรุ่น รับประกันแบตเตอรี 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน พร้อมการดูแลจาก Audi Protection ด้วยการรับประกันรถใหม่ 5 ปี หรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน Roadside Assistance ทั่วประเทศ 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี