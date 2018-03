ฮอนด้าเผยโฉมจักรยานยนต์‘PCX’ พลังไฟฟ้าและไฮบริด

เอ.พี. ฮอนด้า ปักธงเดินเครื่องเต็มกำลังตอกย้ำแชมป์ตลาดตัวจริงต่อเนื่องปีที่ 29 ประกาศจัดเต็มโชว์สุดยอดเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและไฮบริดครั้งแรกในไทย พร้อมยกทัพรถจักรยานยนต์ที่สุดแห่งนวัตกรรมการขับขี่ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนยุค 4.0

ไฮไลท์พิเศษเปิดตัวรถจักรยานยนต์อย่างเป็นทางการพร้อมกันถึง 8 รุ่น ได้แก่ Honda PCX Electric, Honda PCX Hybrid, All New Honda FORZA, All New Honda Goldwing, New Honda CB1000R, New Honda Africa Twin Adventure Sport, Honda Monkey และ Honda C125 มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษกับข้อเสนอเกินห้ามใจ ภายในงาน “บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ 2018 ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม ถึง 8 เมษายน 2561

นายโยอิจิ มิซึทานิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด กล่าวว่าประกาศกลยุทธ์และทิศทางแบรนด์ใหม่‘WHAT STOPS YOU – มุ่งไป อย่าให้อะไรมาหยุด’ ที่จะผลักดันทุกก้าวของชีวิต ให้มุ่งไปข้างหน้าด้วยการทำลายข้อจำกัด แก้ปัญหา และทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นความจริง เช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์ฮอนด้าที่ไม่เคยหยุดท้าทายตัวเอง เพื่อสร้างนวัตกรรมและความล้ำหน้าใหม่ ๆ และทำให้ชีวิตประจำวันของผู้คนดีขึ้น

ช่วงโค้งสุดท้ายไตรมาสแรก จึงพร้อมนำเสนอเทคโนโลยีสู่อนาคตครั้งแรกของโลกอย่าง Honda PCX Hybrid และการนำ Honda PCX Electric มาตามสัญญาที่เคยกล่าวไว้ว่าจะส่งรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามาทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ รวมในครั้งนี้ฮอนด้าเปิดรถรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่พร้อมกันถึง 8 รุ่น พร้อมโปรโมชั่นพิเศษกับข้อเสนอเกินห้ามใจเฉพาะในงานมอเตอร์โชว์นี้เท่านั้น คาดว่าจะสร้างความสนใจจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี”

นายสุชาติ อรุณแสงโรจน์ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี. ฮอนด้า จำกัด กล่าวเสริมว่า Honda PCX Electric รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อโลกที่ไร้มลพิษ หรือ Zero Emission ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยมาผสานกับรูปทรงปราดเปรียวสุดพรีเมี่ยมของรถอย่างลงตัว อีกทั้งนวัตกรรมแห่งความภาคภูมิใจ Honda PCX Hybrid รถจักรยานยนต์ไฮบริดรายแรกของโลก ที่ยกระดับเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการขับขี่ พร้อมหลากหลายฟังก์ชั่นอันชาญฉลาด ซึ่งการส่ง 2 รุ่นข้างต้นสู่ตลาดในทำให้ positioning ของแบรนด์ Honda PCX มีภาพลักษณ์ของผู้นำเทคโนโลยีในกลุ่มรถพรีเมี่ยม เอ.ที.อย่างชัดเจน

ส่วนรถรุ่นอื่นๆที่นำมาโชวง์และขายในงานอาทิ All New FORZA ขับขี่คล่องตัวทั้งในเมืองและวันท่องเที่ยว ครบครันทุกฟังก์ชันอันชาญฉลาดเช่นเดียวกับรถยนต์ กระจกบังลมหน้าระบบไฟฟ้าปรับระดับได้ถึง 110 มม. Full LED รอบคัน กระจกมองข้างพับได้พร้อมไฟเลี้ยวไฟหรี่ในตัว พร้อมเทคโนโลยี HSTC ควบคุมล้อหน้า-หลังให้สัมพันธ์กันเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นในการขับขี่ เปิดตัวกับราคาแนะนำ 169,000 บาท

All New Honda Goldwing โฉมใหม่ล่าสุด ถือเป็นที่สุดแห่งรถแกรนด์ทัวร์ริ่ง และโฉมใหม่นี้ถือเป็นการปรับเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ในรอบ 17 ปี ที่มาด้วยรูปลักษณ์ใหม่ Luxury Touring พร้อมเครื่องยนต์ใหม่ขุมพลัง 1,800 cc. 6 สูบแบบแนวนอนใหม่ ขับขี่โฉบเฉี่ยวคล่องตัว ระบบเกียร์ DCT 7 SPEED และอีกรุ่นคือ New Honda Africa Twin Adventure Sport ฉลองครบรอบ 30 ปี ด้วยรูปลักษณ์โฉบเฉี่ยว styling ที่ดุดัน พร้อมฟังก์ชั่นที่ครบครันพร้อมลุยในทุกสถานการณ์

ฮอนด้ายังเปิดตัวรถจักรยานยนต์ระดับตำนาน 2 รุ่น จะจำหน่ายเฉพาะ CUB House เท่านั้น ได้แก่ Honda Monkey 125 ที่มาพร้อมไฟหน้าแบบกลม ถังน้ำมันเหล็กทั้งชิ้นที่ถูกผลิตขึ้นด้วยกรรมวิธีพิเศษ ตัวถังพ่นสี Glossy ผสมเมทาลิก LED Negative Meter เพิ่มลูกเล่น ด้วย LED Graphic Monkey Face ราคา 99,000 บาท และHonda C125 รถที่คงไว้ด้วยความ Original และดีไซน์ที่คงไว้ซึ่งความเป็นตำนานจาก Honda Super Cub C100 ที่โด่งดังในยุค 60s’ กับราคา 89,000 บาท

พิเศษสุดในช่วงงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 39 นี้ Honda Monkey มาพร้อมราคาพิเศษ 94,900 บาท และ Honda C125 ราคา 84,900 บาท รับฟรี CUB House Premium Box