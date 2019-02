เปิดฉาก The World’s Best Street Food ประกาศสุดยอดอาหารริมทางระดับโลก

เปิดฉาก The World’s Best Street Food by Worldgas พร้อมประกาศผล “สุดยอดร้านอาหารริมทางระดับโลก” โดยเวิลด์แก๊ส ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9-10 ก.พ.2562 สะเทือนวงการอาหารไทย ด้วยการยกร้านอาหาร ที่ได้รับการคัดเลือก เป็นสุดยอดอาหารริมทาง ทั่วกรุงมารวมไว้ในที่เดียว !

น.ส.ชมกมล พุ่มพันธุ์ม่วง รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวทีเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะผู้จัดจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภายใต้เครื่องหมายการค้า “เวิลด์แก๊ส” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ นายกิตติเดช วิมลรัตน์ นักชิม และนักวิจารณ์อาหารชื่อดัง เจ้าของอินสตาแกรม ITAN และ บริษัท TASTE Inc Asia

จัดตั้งโครงการ The World’s Best Street Food by Worldgas มอบรางวัลสุดยอดร้านอาหารริมทาง เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำ ประเภทที่ถูกขนานนามว่าเป็น 1 ใน 3 ประเทศ ที่น่าดึงดูดมากที่สุดในโลก จากการจัดอันดับขอบ CNN เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร (Gastronomic destination)

โครงการนี้ เกิดจากการให้ความสำคัญของการพัฒนาในเรื่องคุณภาพชีวิต และการประกอบอาชีพให้กับกลุ่มร้านอาหารริมทาง เพื่อยกระดับมาตรฐานอันจะก่อให้เกิดรายได้ และพัฒนาเศรษฐกิจของผู้ประกอบอาชีพ ในกลุ่มร้านอาหารริมทาง เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้ สู่ผู้ประกอบการรายย่อยอย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป อีกทั้งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ ในอันที่จะกระตุ้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอาหารของไทย ซึ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยการนี้ จะทำการให้รางวัลแก่ร้านอาหารริมทางที่มีความโดดเด่น ในด้านรสชาติ และเป็นที่นิยมของคนไทยอย่างแท้จริง เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และสร้างอุปสงค์การเดินทางท่องเที่ยว ไปยังพื้นที่ร้านอาหารริมทางต่างๆ

สำหรับงานประกาศผล The World’s Best Street Food by Worldgas จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12:00-21:00 น. ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมเชิญชวนให้ทุกท่านเข้ามาร่วมโหวต “ร้านสตรีทฟู้ดสุดโปรด” และพิเศษสำหรับลูกค้าทรู ลุ้นรางวัลรับประทานอาหารมูลค่า 500 บาท ฟรี!! ได้ในงาน จำนวน 30 รางวัล

ส่วนรายชื่อร้านค้าที่ได้รับรางวัล The World’s Best Street Food By WORLDGAS

รวมจำนวน 34 ร้านค้า

ประเภทข้าว

1. ข้าวหมูแดง สีมรกต ตรอกสุกร

2. ข้าวขาหมู เจริญแสง ตรงข้ามเลิศสิน

3. ข้าวมันไก่ เจ๊ยี วัดสระเกศ

4. ข้าวหน้าเป็ด ประจักษ์ ตรงข้ามโรบินสันบางรัก

5. ข้าวหน้าไก่ พูนเลิศ ห้าแยกพลับพลาชัย

6. ข้าวราดแกง พริกหยวก จตุจักร

7. ข้าวผัดปู เมืองทอง

8. โจ๊ก โจ๊กสามย่าน อุดมสุข

9. ข้าวต้มปลา กิมโป้

10. ข้าวต้มรอบดึก แสงชัย

11. อาหารตามสั่ง เจ๊ไฝ

ประเภทเส้น

1. ผัดไทย ผัดไทยไฟทะลุ

2. ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ เจ๊ฮ้ง ตรอดบ้านดอกไม้ 1 แยกวรจักร

3. สุกี้ เมาเวอริก

4. ก๋วยเตี๋ยวหมู รุ่งเรือง

5. ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ลิ้มเหล่าโหงว หน้าเจียไต๋

6. ก๋วยเตี๋ยวเป็ด บ๊วย บรรทัดทอง

7. ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ เฮ้งชุนเส็ง

8. ก๋วยเตี๋ยวเรือ ปอ ประทีป นวลจันทร์

9. บะหมี่หมูแดง สว่าง สี่พระยา

10. ก๋วยจั๊บ เล็กอ้วน เยาวราช หน้าตลาดเก่า

11. ราดหน้า จ๊ากกี่

12. ผัดซีอิ๊ว อาไจ๊ ซอยนานา เยาวราช

ประเภทของหวาน

1. ข้าวเหนียวมะม่วง ก.พานิช

2. น้ำแข็งไส เซ็งชิมอี้ สาขาพระราม4

3. ขนมไทย หวานดำรงค์

ประเภทอื่นๆ

1. ส้มตำ เจ๊โส พิพัฒน์

2. หอยทอด นายหมง

3. หมูปิ้ง เฮียอ้วน สีลม หน้าซอยคอนแวนต์

4. หมูสะเต๊ะ สว่าง สะพานเหลือง ซอยสว่าง

5. ไก่ย่าง ไก่ย่างหนังกรอบป้าแก้ว ลาดกระบัง

6. ปาท่องโก๋ เสวย ศาลเจ้าพ่อเสือ

7. ปอเปี๊ยะ เฮียใบ้ ศิริราช

8. กุยซ่าย อาม่า ตลาด อตก.

น.ส.ฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า การสำรวจของ ททท.พบว่านักท่องเที่ยวมากกว่า 80% ที่เดินทางเข้ามาในเมืองไทยต้องการลิ้มรสอาหารไทย ดังนั้น ททท.จึงร่วมกับเวิล์ดแก๊ส สนับสนุน การจัดโครงการ The World’s Best Street Food by Worldgas เพื่อสร้างความเป็นเมืองสตรีทฟู้ดให้กระจายไปในทุกท้องถิ่นของไทย

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวทุกกลุ่ม เพราะอาหารไทย สร้างรายได้ประมาณ 20% ของรายได้จากการท่องเที่ยว ที่ปี 2561 มีรายได้จากการท่องเที่ยวของต่างชาติ 2 ล้านล้านบาท ซึ่ง ในสัดส่วนอาหารและเครื่องดื่ม ประมาณ 10% เป็นอาหารข้างทาง หรือสตรีทฟู้ด