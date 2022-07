นายหิรัญ ตันมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีฟแอนด์บอย จำกัด เปิดเผยว่า ช่วงนี้พฤติกรรมการบริโภค และจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเริ่มกลับมาคึกคักเหมือนสถานการณ์ปกติก่อนที่จะเกิดโควิดแล้ว ประกอบกับอีฟแอนด์บอยเป็นบิวตี้สโตร์อันดับ 1 ที่ถือได้ว่าเป็นผู้นำด้านสินค้า เมกอัพ สกินแคร์เกาหลี มีผลิตภัณฑ์คุณภาพให้เลือกหลากหลายประเภท และหลายระดับราคา เพื่อตอบสนองความต้องการการดูแลตัวเองของลูกค้าทุกเซ็กเมนต์อย่างเต็มที่

เพราะปัจจุบันความนิยมในผลิตภัณฑ์ของเกาหลี ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มสาวๆ วัยรุ่น นักเรียนและนักศึกษาเท่านั้น แต่ได้ขยายวงกว้างออกไปแบบไม่มีขีดจำกัด ทั้งกลุ่มผู้ชายที่ดูแลตัวเอง และกลุ่ม LGBTQ+ มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ตลาด K-Beauty ในประเทศไทยปัจจุบันเติบโตขึ้นอย่างมาก

ด้วยสาเหตุดังกล่าว อีฟแอนด์บอย บิวตี้สโตร์อันดับ 1 ของไทย จึงจัดงาน “EVEANDBOY K-Beauty ไอเทมโซลฮิต! ช้อปง่าย ไม่ต้องพรี” เป็นมหกรรมรวมเมกอัพและสกินแคร์เกาหลีที่มีกว่า 100 แบรนด์ มากกว่า 10,000 รายการ ส่งตรงจากเกาหลีมาให้ลูกค้าทุกกลุ่มได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจแบบไม่ต้องรอพรีออร์เดอร์ ในรูปแบบ ป็อปอัพคาเฟ่สุดคิวท์ใจกลางเมือง ทั้งสินค้าแบรนด์ดังที่เป็นที่รู้จัก และสินค้าแบรนด์หายากที่ปกติต้องรอพรีออร์เดอร์เป็นเวลานาน เรียกได้ว่ามางานนี้ทุกท่านจะได้สินค้าที่ต้องการครบและจบในที่เดียว การันตีคุณภาพของแท้แน่นอน ส่งตรงจากเจ้าของแบรนด์ชั้นนำ (Official Partner) จากประเทศเกาหลี

นอกจากนี้ ยังจัดเต็มผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าได้สนุกและลองเทสสินค้าจริงจนมั่นใจก่อนตัดสินใจซื้อ เพราะอีฟแอนด์บอยเข้าใจทุกความต้องการของลูกค้า และมุ่งหวังที่จะสร้างประสบการณ์ที่ดีตลอดจนความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าอีกด้วย

งาน “EVEANDBOY K-Beauty ไอเทมโซลฮิต! ช้อปง่าย ไม่ต้องพรี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 ก.ค.นี้ บริเวณป็อปอัพ คาเฟ่ สุดคิวท์ ด้านหน้าอีฟแอนด์บอย ดิ อันเดอร์กราวน์ สาขาสยามสแควร์วัน พร้อมเสิร์ฟสินค้าบิวตี้ไอเทมเกาหลีแบบจุใจ ซึ่งภายในงานพบเคาน์เตอร์แบรนด์เมคอัพ และสกินแคร์สุดฮิต ส่งตรงจากเกาหลีที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี ลดสูงสุดมากถึง 60% ทั้ง LANEIGE, DERMA J, SULWHASOO, SKIN 1004 , ETUDE HOUSE , INNISFREE ,FAITH IN FACE, DAENG GI MEO RI, HUXLEY/FEEV, PERIPERA, COS RX, SOME BY MI, SIORIS รวมทั้งโซนมัลติแบรนด์ที่รวมเอาบิวตี้ไอเทม ตัวท็อป และไอเทมหายากหลากหลายแบรนด์มาให้เลือกช็อปจุใจแบบไม่ต้องพรีออร์เดอร์

พร้อมทั้งโซนมาสก์ที่รวมมาสก์สัญชาติเกาหลีมากกว่า 100 ไอเทม ให้เลือกสนุกได้ไม่อั้น ราคาเริ่มต้นแค่ 9 บาท นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมสนุกๆ เพื่อสร้างกิมมิคสีสันภายในงานอีกมากมาย รวมทั้งลุ้นรับแพ็กเกจทัวร์เกาหลี เมื่อใช้จ่ายผ่าน Atome ครบ 1,200 บาท