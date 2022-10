เคทีซีเปิดบูธในงาน “BOT Digital Finance Conference 2022” นำเสนอลอยัลตี้ แพลตฟอร์ม “MAAI by KTC” (มาย บายเคทีซี) ที่ช่วยต่อยอดให้พันธมิตรธุรกิจสามารถสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าสมาชิก (CRM) ได้อย่างครบวงจร พร้อมเปิดให้ผู้เยี่ยมชมบูธสัมผัสประสบการณ์ในการใช้แอพฯ MAAI by KTC แลกซื้อสินค้าต่างๆ จากพันธมิตรที่คัดสรรมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ

นางประณยา นิถานานนท์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-การตลาดบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า MAAI by KTC มีความยินดีที่ได้มาร่วมออกบูธในงาน BOT Digital Finance Conference 2022” โดยครั้งนี้บูธ MAAI by KTC จะนำเสนอแนวคิด “Digital CRM Platform” ซึ่งเป็นลอยัลตี้ แพลตฟอร์มที่ให้บริการกับพันธมิตรธุรกิจแบบครบวงจรในการสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าสมาชิก เพื่อนำเสนอต่อกลุ่มธุรกิจที่กำลังมองหาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เราเชื่อว่าด้วยจุดแข็งของการมีร้านค้าสมาชิกรับแลกคะแนนหลากหลายครอบคลุมทั่วประเทศ มี Ecosystem ที่สมบูรณ์ แพลตฟอร์ม MAAI by KTC จะสามารถตอบความต้องการของธุรกิจได้ทุกมิติ โดยให้พันธมิตรธุรกิจสามารถต่อยอดซึ่งกันและกันได้ไม่มีที่สิ้นสุด

“MAAI by KTC” ‘มาย’ มาจากคำว่ามากมาย เพื่อสื่อถึงสิทธิประโยชน์มากมายที่สมาชิกจะได้รับ เป็นการต่อยอดความแข็งแกร่งและเชี่ยวชาญของเคทีซีในการทำระบบคะแนนสะสม MAAI สู่บริการลอยัลตี้ แพลตฟอร์มแบบพร้อมใช้และครบวงจร เพื่อนำเสนอให้กับธุรกิจ B2B (Business to Business) ซึ่งมาพร้อมกับระบบบริหารจัดการข้อมูลสมาชิก การจัดการระบบคะแนนสะสม ทั้งการบริหารจัดการคะแนนของพันธมิตร (Native Point) และการบริหารจัดการคะแนน MAAI อีกทั้งยังเชื่อมต่อการแลกคะแนนสะสมระหว่างคะแนน MAAI และคะแนนของพันธมิตร เพื่อเพิ่มมูลค่าและอิสระในการแลกคะแนน และการจัดการคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (E-Coupon) เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาเครื่องมือคุณภาพในการทำ CRM (Customer Relationship Management)

ปัจจุบันมีพันธมิตรผู้ประกอบการที่ใช้แพลทฟอร์ม MAAI by KTC ในหลากหลายธุรกิจ ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร กลุ่มธุรกิจน้ำมัน กลุ่มห้างสรรพสินค้าและกลุ่มธุรกิจรีเทล โดยมีแผนจะขยายเครือข่ายต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเดินหน้าขยายช่องทางร้านค้าในการใช้คะแนน MAAI แลกรับสิทธิประโยชน์ เพื่อให้ครอบคลุมไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของสมาชิกอีกด้วย

“ภายในงาน MAAI by KTC ยังได้จัดโปรโมชันที่คัดสรรมาเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมบูธได้สัมผัสประสบการณ์ตรงจากการใช้แอพฯ MAAI by KTC ร่วมกับพันธมิตรการตลาดที่มาร่วมออกบูธ เพียงดาวน์โหลด “MAAI by KTC” ที่ https://ktc.promo/maai-app-news และใช้คะแนนเริ่มต้น 350 MAAI Points ก็สามารถแลกซื้อสินค้าต่างๆ ได้ อาทิ 350 คะแนน MAAI แลกรับขนมเบื้องหวานผึ้งน้อย ขนมเบื้อง มิชลิน ภายใต้กลุ่มร้านอาหารเครือ Kouen Group มูลค่า 150 บาท 450 คะแนน MAAI แลกรับป็อปคอร์น เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขนาด 64 Oz. มูลค่า 170 บาท หรือแลกคะแนน MAAI เป็นส่วนลดซื้อสินค้า Gadget ราคาพิเศษจากแบรนด์ต่างๆ ที่จำหน่ายใน USHOP อาทิ AIWA Thailand, Aukey Thailand, Anitech, Elago Thailand โดย 1,000 คะแนน MAAI ใช้เป็นส่วนลด 200 บาท ระหว่างวันที่ 27-29 ต.ค. 2565 นี้ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ KTC Phone โทร. 0-2123-5000 สนใจสมัครบัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภทคลิก https://ktc.today/apply-card”