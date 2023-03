นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ นายภูริต ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ร่วมเปิดตัว 2 ผลิตภัณฑ์ใหม่ “กาแฟพร้อมดื่ม คาเฟ่ อเมซอน” และ “ฮารุ โคลด์บรูว์ กรีนที”

นายดิษทัต เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ OR ได้ร่วมกับ บุญรอด ซึ่งมีความชำนาญในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มครบวงจร จัดตั้งบริษัท ดริ้ง เอนเทอร์ไพรซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนโครงการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมบริโภค (Ready To Drink)

และวันนี้พร้อมแล้วที่จะเปิดตัวได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ โดย OR ยินดีที่จะแนะนำให้คอกาแฟรู้จัก กาแฟพร้อมดื่ม คาเฟ่ อเมซอน ซึ่งเป็นการนำจุดแข็งของ OR ที่เชี่ยวชาญในการรังสรรค์เครื่องดื่มรูปแบบคาเฟ่มานานกว่า 20 ปี และเสิร์ฟผู้บริโภคชาวไทยกว่า 300 ล้านแก้วต่อปี มาบรรจุลงขวดเป็นครั้งแรก โดยมีจุดเด่นคือการนำเสนอความพิถีพิถันตั้งแต่การคัดสรรเมล็ดกาแฟที่ดีมีคุณภาพ ผ่านกระบวนการคั่ว และการสกัดกาแฟร้อนเพียง 27 วินาที สูตรเฉพาะของ คาเฟ่ อเมซอน เพื่อคงความเข้มข้น ให้ได้รสชาติ กลิ่นแท้ๆ ของกาแฟ มอบประสบการณ์ความรู้สึกในการดื่มที่ใกล้เคียงกับกาแฟสดที่ร้าน คาเฟ่ อเมซอน ทั้งในแง่ของคุณภาพ กลิ่น รสชาติ และความรู้สึกของการดื่มกาแฟในทุกมิติ ตอบโจทย์คอกาแฟที่ต้องการความสะดวกสบายให้สามารถหาซื้อกาแฟที่ดื่มได้ทันทีที่ต้องการ

การดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสำเร็จรูปพร้อมบริโภคร่วมกับบุญรอดเทรดดิ้งฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นการเพิ่มความแข็งแกร่งของธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม (กลุ่ม Lifestyle) ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ OR ในการสร้างพันธมิตรเพื่อหาโอกาสขยายธุรกิจ (Strategic Alliance) เพื่อตอบโจทย์ความต้องการเครื่องดื่มของผู้บริโภคได้อย่างครบถ้วนและครอบคลุมยิ่งขึ้น (All Lifestyles) อีกทั้งยังสอดคล้องกับการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่าน SDG ในแบบฉบับของ OR หรือ OR SDG ในด้านการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตทุกรูปแบบ (D-DIVERSIFIED) ผ่านศักยภาพของ OR ที่จะเป็น Platform ในการกระจายโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลายและครอบคลุม พร้อมเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ด้านนายภูริต กล่าวว่า บุญรอดฯ มีประสบการณ์และความชำนาญในการทำตลาดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มยาวนานก้าวสู่ปีที่ 90 ไม่เคยหยุดพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพตอบสนองผู้บริโภค โดยบริษัทบุญรอดฯ มีแบรนด์สินค้าคุณภาพที่ครองใจผู้บริโภคอันดับ 1 หลากหลายรายการ ไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มสิงห์ น้ำแร่เพอร์ร่า โซดาสิงห์ สิงห์ เลมอน โซดา ฯลฯ และในปี 2565 ที่ผ่านมา เป็นอีกก้าวสำคัญของบริษัทในการมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า ด้วยการร่วมมือกับ OR นำความเชี่ยวชาญ จุดแข็งของทั้ง 2 ฝ่ายสร้างการเติบโตไปด้วยกัน และในปีนี้ได้ออก 2 ผลิตภัณฑ์ คือ “กาแฟพร้อมดื่ม คาเฟ่ อเมซอน” และชาเขียวพร้อมดื่ม “ฮารุ โคลด์บรูว์ กรีนที” เสิร์ฟกลุ่มเป้าหมาย

โดยกาแฟพร้อมดื่ม คาเฟ่ อเมซอน เปิดตัวสู่ตลาดด้วย 3 รสชาติ ได้แก่ อเมซอนแบล็ค ราคาจำหน่ายขวดละ 29 บาท อเมซอนเอสเปรสโซ่ และอเมซอนลาเต้ ราคาจำหน่ายขวดละ 35 บาท โดยมาในรูปแบบขวดขนาด 200 มิลลิลิตร

ส่วนชาเขียวพร้อมดื่ม “ฮารุ โคลด์บรูว์ กรีนที” มาในรูปแบบขวดขนาด 440 มล. มี 2 รสชาติ ได้แก่ สูตรปราศจากน้ำตาล (Natural) และสูตรหวานน้อย (Mild Sweet) ราคาจำหน่าย ขวดละ 30 บาท

โดยทั้ง 2 ผลิตภัณฑ์จะจำหน่ายที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น เป็นแห่งแรก จากนั้นจะขยายสู่ช่องทางห้าง ค้าปลีก และช่องทางอื่นๆ ต่อไป