เรื่องย่อ แค้น แอฟ ทักษอร ปรับโหมดมาร้ายแบบดุดันไม่เกรงใจ ปะทะ แต้ว ณฐพร ที่พร้อมฟาดจัดเต็มทุกอารมณ์ ร่วมด้วยพระเอกละมุน นาย ณภัทร

ในวันที่เธออายุ 18 ปีเต็ม เหมือนแพร พิพัฒน์ผล ไม่เคยรู้เลยว่าความรักบริสุทธิ์ที่เธอมีให้กับผู้ชายคนหนึ่ง จะเป็นต้นเหตุทำให้เธอต้องเจ็บปวดจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด “ความแค้น” ที่บาดลึกลงในหัวใจ และเธอไม่มีวันจะเดินหน้าต่อไปได้ ถ้าเธอไม่ได้ แก้แค้น ย้อนไป 20 ปีก่อน ครอบครัว “พิพัฒน์ผล” เป็นครอบครัวที่ค้าไม้จนร่ำรวย แต่เมื่อกฎหมายเข้มงวดขึ้น มิ่งมิตร และ คุณนายมณี คุณตาคุณยายของเหมือนแพร จึงหันมาสะสมที่ดินโดยเฉพาะที่ดินปากช่องที่มีมูลค่าหลายร้อยล้าน ทุกอย่างมันควรจะเป็นของ ปิ่นมณี แม่ของเหมือนแพรผู้เป็นลูกสาว แต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น

หลังจากคุณนายมณีเสียชีวิต มิ่งมิตรเปิดตัว ปรางทิพย์ เมียน้อยวัย 30 ปีพร้อมกับ ปรางทอง ลูกติดวัย 8 ขวบ ทำให้ปิ่นมณีโกรธจนบ้านแทบแตก โชคดีที่มี พัฒนะ สามีผู้ใจเย็นคอยปรามๆไว้ ด้วยความรังเกียจถึงขีดสุด ปั่นมณีปฏิบัติกับปรางทองราวกับเป็นเด็กรับใช้ โดยไม่มีใครกล้าออกหน้าปกป้องเพราะเกรงใจ ทำให้ปรางทองเก็บความแค้นนี้ไว้เพียงลำพัง

2 ปีต่อมาปิ่นมณีตั้งท้องและให้กำเนิด เหมือนแพร ทันทีที่ลืมตาดูโลก เธอกลายเป็นศูนย์กลางของครอบครัว ปรางทิพย์รักเทิดทูนราวกับเป็นเจ้าชีวิต ทำให้ปรางทองเกลียดเด็กคนนี้เข้าไส้ หลังจากเหมือนแพรเกิดไม่นาน มิ่งมิตรเสียชีวิตโดยไม่ได้แบ่งสมบัติใดๆ ให้ปรางทิพย์และปรางทองเลย ทุกอย่างตกเป็นของปิ่นมณีและเหมือนแพรทั้งหมด

แต่ด้วยคุณงามความดีของปรางทิพย์ทำให้เธอได้อยู่ต่อ ในฐานะหัวหน้าแม่บ้านที่ไม่ต่างไปจากคนใช้คนหนึ่ง และยังต้องทำงานหนักกว่าเดิมเพราะปิ่นมณีมีลูกสาวคนที่สองคือ พราวไหม ปิ่นมณีรับปากจะส่งปรางทองจนจบมหาวิทยาลัย แต่ได้เรียนแค่โรงเรียนรัฐบาลแถวบ้าน ซึ่งต่างจากเหมือนแพรที่เรียนโรงเรียนอนุบาลสุดหรู

ปรางทองเติบโตขึ้นมาด้วยความแค้นที่อัดแน่นรอวันระเบิด ไม่กี่ปีต่อมา ปรางทิพย์เสียชีวิตไปอีกคน ปรางทองทั้งเสียใจและรู้สึกเคว้งคว้าง ปิ่นมณีเรียกเธอมาคุยตรงๆ ว่าเธอต้องการอยู่ต่อหรือจะออกไปมีชีวิตของตัวเอง ปรางทองประจบประแจงปิ่นมณีและทำเป็นว่ารักเหมือนแพร และพราวไหมเหมือนหลานแท้ๆ

เหมือนแพรทั้งรักและติดน้าปราง ทำให้พัฒนะและปิ่นมณีเริ่มเอ็นดูเธอในฐานะน้องสาวมากขึ้นเรื่อยๆ จนเธอสอบเข้ามหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศได้ เธอเลือกเรียนเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจเพราะตั้งใจจะมาช่วยพัฒนะทำงานเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่วางแผนไว้สุดยิ่งใหญ่ ในมหาวิทยาลัยปรางทองได้พบกับ อรรณพ รุ่นพี่สุดฮอต ทั้งหล่อและเก่ง ทั้งสองคนเป็นแฟนกัน ปรางทองทั้งรักทั้งฝากความหวังไว้กับอรรณพ พอเรียนจบปรางทองเริ่มเข้ามาทำงานในบริษัทของพัฒนะ เธอสร้างผลงานน่าพอใจ และเริ่มนำพาอรรณพเข้ามาเป็นผู้ช่วยของพัฒนะ โดยบอกว่าเป็นเพื่อนไม่ใช่แฟน

ด้วยความเป็นคนบุคลิกดูดีและยังเป็นเพื่อนสนิทของปรางทอง ทำให้ปั่นมณีและพัฒนะไว้วางใจอรรณพอย่างมาก เลื่อนตำแหน่งให้อย่างรวดเร็ว รับผิดชอบทั้งในบริษัทและในครอบครัว โดยเฉพาะการดูแลเหมือนแพรที่มีอาย 12-13 ปี กำลังมีโลกส่วนตัว เอาแต่ใจสุดๆ มีเพียงอาณพที่ยอมเธอทุกอย่าง เหมือนแพรค่อยๆ เปลี่ยนจากติดน้าปรางมาติดอาณพแทน โดยที่ปรางทองไม่ได้เฉลียวใจเลยว่าความสัมพันธ์ของอา-หลาน จะเลยเถิดจนเกิดเป็นความรัก อรรณพดูแลเหมือนแพร เขาเป็นทุกอย่างของเธอ อบอุ่นเหมือนพ่อ ดูแลเหมือนพี่ชาย คุยได้ทุกเรื่องเหมือนเพื่อน และยังทำให้เธอตื่นเต้นเวลาที่ได้อยู่ใกล้กัน เหมือนเป็นคนรัก ในวันที่ก้าวเข้าสู่วัยรุ่นช่วง 16-17 ปี ความรู้สึกที่เธอมีให้อาณพค่อยๆ แปรเปลี่ยนไป

ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเติบโตขึ้น ภายใต้การเฝ้าดูของ พิธาน น้องชายของอรรณพ พิธานอายุห่างจากเหมือนแพรแค่ 5 ปี เขาจึงอ่านความรู้สึกที่หญิงสาวมีให้พี่ชายได้อย่างง่ายดาย พิธานเป็นคนฉลาด นิ่ง สุขุมและควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีกว่าอรรณพ พิธานคอยกันไม่ให้เหมือนแพรใกล้ชิดพี่ชายจนเกินงาม ทำให้ทั้งสองคนเป็นเหมือนคู่กัดกันมาตั้งแต่เด็ก แต่ไม่ว่าพิธานจะขัดขวางยังไง อรรณพก็เริ่มหวั่นไหวและคิดเกินเลยกับเหมือนแพรที่กำลังโตเป็นสาวและสวย สง่า เกินอายุ ปรางทองทุ่มเททำงานแบบสุดชีวิต เพราะเธอมีเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่แม่ตายนั่นคือการยึดทุกอย่างของบ้านพิพัฒน์ผล

หลังจากปรางทองเริ่มเดินเกมกำจัดพัฒนะและปิ่นมณีพ้นจากการบริหาร ตอนนั้นเองปรางทองเริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของอรรณพกับเหมือนแพร และเจ็บปวดสุดๆ ที่รู้ว่าทั้งสองคนรักกัน ปรางทองเก็บความแค้นไว้ วางแผนตลบหลังที่สุดแยบยล ปรางทองเอารูปที่แอบถ่ายพัฒนะกับชู้มาแบล็กเมล บังคับให้พัฒนะทำพินัยกรรมยกทุกอย่างให้เหมือนแพร

หลังจากนั้นไม่นานเธอจ้างมือปืนมาเก็บพัฒนะกับปิ่นมณีโดยจัดฉากให้อรรณพอยู่ในเหตุการณ์ และสั่งให้เขาเก็บมือปืนโดยอ้างว่าป้องกันตัวเพื่อเป็นการปีดปาก อรรณพจึงกลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดโดยไม่ทันตั้งตัว ปรางทองเห็นทั้งสองคนรู้สึกดีต่อกัน เธอยิ่งเกลียดเหมือนแพรจับใจแต่ไม่แสดงออกเพราะแผนสุดท้ายยังไม่เสร็จ ปรางทองยุให้เหมือนแพรแต่งตั้งอรรณพเป็นผู้จัดการมรดก ด้วยความความอ่อนต่อโลกและไว้ใจอรรณพ เธอไม่รู้เลยว่าในการเซ็นเอกสารนั้น เธอได้ยินยอมให้เขาดำเนินการทางธุรกรรมทุกอย่าง อรรณพต้องทนยอมตกเป็นเบี้ยล่างเพราะโดนขู่ว่าจะบอกเหมือนแพรเรื่องที่เขารู้เห็นเป็นใจกับการฆ่าพ่อแม่เธอ

เมื่อปรางทองได้ธุรกิจทุกอย่างที่หวังแล้ว เธอทิ้งไพ่ใบสุดท้ายนั่นคือการพา เก่งกาจ ลูกชายวัย 2 ขวบมาเปิดตัว พร้อมกับประกาศสถานภาพที่แท้จริงของเธอกับอรรณพ เหมือนแพรช็อก เธอรับความเจ็บปวดไม่ไหวตัดสินใจกรีดข้อมีอฆ่าตัวตาย โชคดีที่ น้าเก๋ มาเห็นและพาไปส่งโรงพยาบาลได้ทัน น้าเก๋เป็นเพื่อนรุ่นน้องที่รักแม่ของเธอเหมือนกับพี่สาวจริงๆ อรรณพเสียใจอย่างหนักเมื่อรู้ข่าว เขาพยายามช่วยเหลือเธออย่างลับๆ เพื่อไถ่โทษ โดยผ่านการประสานของพิธานกับน้าเก๋

อรรณพแอบหาเงินมาซื้อบ้านเก่าของพ่อเหมือนแพรที่อยู่กรุงเทพฯ กลับมาจากปรางทองและโอนคืนให้เธอกับน้องสาว ยักยอกเงินประมาณเกือบ 10 ล้าน เพื่อให้พิธานเอามาให้น้าเก๋ใช้ในการส่งเหมือนแพรไปเรียนต่างประเทศ และดูแลพราวไหมที่ย้ายออกมาจากบ้านที่ปากช่อง เหมือนแพรรอดตายแต่เธอหมดสิ้นทุกอย่าง น้าเก๋พยายามปลอบใจและบอกให้เธอสู้เพื่อตัวเอง เหมือนแพรรวบรวมแรงใจเฮือกสุดท้ายบินไปเรียนต่างประเทศ ตั้งใจจะไม่กลับมาเหยียบประเทศไทยอีก แม้แต่งานศพของอรรณพที่เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุหลังจากนั้นไม่กี่ปี ก็ไม่ทำให้เหมือนแพรเปลี่ยนใจ

14 ปีต่อมา ความคิดของเธอก็ต้องถูกสั่นคลอน เมื่อ โภไคย เพื่อนรุ่นพี่ที่รู้จักกันที่ต่างประเทศ ชวนเธอกลับมาทำงานที่ประเทศไทย โภไคยเป็นเจ้าของ PK Com AM บริษัทบริหารการเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์เขาได้สัมปทานในโครงการ Unicus1 By Prangthong Property ซึ่งเป็นธุรกิจของปรางทองที่ยึดมาจากพ่อของเหมือนแพร เธอพัฒนามันจนกลายเป็นอสังหาริมทรัพย์สุดหรูที่มีครบทั้งสนามกอล์ฟ บ้านจัดสรรราคาสูงลิบ สปอร์ตคลับ และขยายออกมาเป็นชอปปิ้งเซนเตอร์ ซึ่งโภไคยได้สัมปทานในการบริหารด้วยตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย

โภไคนอยากร่วมงานกับเหมือนแพร นอกจากความเก่งในเรื่องงาน โภไคยยังแอบคิดว่าการทำงานใกล้ชิดกันจะทำให้เธอใจอ่อนยอมรับรักเขาบ้าง หลังจากที่เฝ้าตามจีบมาตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนแต่ไม่สำเร็จ ทำให้เขาอกหักรุนแรงจนไปแต่งงานกับ ดาหวัน แต่สุดท้ายเขาก็ลืมเหมือนแพรไม่ได้ ทำให้ต้องหย่ากับภรรยาในที่สุด

โภไคยชวนเหมือนแพรไปดูโครงการ Uni cus ที่ปากช่อง เหมือนแพรทำใจอยู่นาน แต่สุดท้ายด้วยความอยากรู้ เธอตัดสินใจกลับไปดูอดีตที่ทำให้เธอเจ็บปวด ก้าวแรกที่เหมือนแพรเหยียบบนผืนดินที่เคยเป็นของครอบครัว ความทรงจำวัยเด็กย้อนกลับมาราวกับคลื่นสึนามิ เธอยืนร้องไห้ และบอกตัวเองว่านี่คือเหตุผลที่ทำให้เธอต้องกินยานอนหลับทุกคืนตลอด 14 ปีที่ผ่านมา ความแค้นที่มันฝังรากลึกลงไปในจิตใจ ที่เจ็บปวดไปกว่านั้นคือภาพความสุข ความมั่งคั่งของปรางทองและเก่งกาจลูกชายวัยรุ่นที่กำลังโตเป็นหนุ่มเต็มตัว ทำให้หัวใจของเหมือนแพรเต้นระส่ำไปด้วยความเกลียดชัง

เหมือนแพรต้องเจออุปสรรคมากมายทั้งศึกภายนอกและภายในครอบครัวตัวเอง พราวไหมคือคนในครอบครัวเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ เธอเกลียดพี่สาวจับใจ พราวไหมโยนความผิดทุกอย่างให้เหมือนแพร เพราะโดนปรางทองฝังหัวว่าความใจแตกของเหมือนแพรเป็นสาเหตุที่ทำให้ครอบครัวต้องเป็นแบบนี้ พราวไหมใช้ชีวิตเหลวแหลกตั้งแต่เริ่มเข้าวัยรุ่น คบแฟนไม่มีคุณภาพ เปลี่ยนผู้ชายบ่อยยิ่งกว่าเปลี่ยนสเตตัส เที่ยวกลางคืนและแอบทำงานพิเศษเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายฟุมเฟือย สร้างความปวดเศียรเวียนเกล้าให้กับน้าเก๋อย่างมาก สิ่งเดียวที่ทำให้พราวไหมสงบลงได้บ้างคืออาพิธาน พราวไหมแอบชอบพิธานแต่ลึกๆ ไม่กล้าแสดงออก

ปรางทองไม่พอใจ พยายามบอกให้โภไคยเปลี่ยนคน แต่ไม่ยอมบอกเหตุผลที่แท้จริง โภไคยยืนยันไม่เปลี่ยน เหมือนแพรรู้เรื่องจึงเปิดเกมบุกไปขอเหตุผลถึงที่บ้าน เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรง ถึงแม้พิธานจะพยายามห้ามศึกแต่ไม่มีใครยอมใคร เหมือนแพรตั้งใจประกาศว่า “ครั้งนี้เธอไม่ได้กลับมาเล่นๆ และเธอไม่ใช่เด็กผู้หญิงที่ใสซื่ออีกต่อไป” ปรางทองถึงกับใจเต้นแรง ไม่คิดว่าเธอได้สร้างปีศาจอีกตัวขึ้นมาและมันกำลังจะกลับมาแก้แค้น



ความแค้นยังไม่จบ เกมต้องเดินหน้าต่อ เหมือนแพรใช้ความรักปั่นหัวเก่งกาจ จนเขาเริ่มกบฎและแข็งข้อกับปรางทองแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ปรางทองเจ็บปวดอย่างที่สุด เธอมากดดันพิธานให้หาทางแยกสองคนออกจากกันให้ได้ พิธานรู้ว่าเหมือนแพรไม่ได้รักเก่งกาจจริงๆ เขาพยายามจะเดือนหลานชาย แต่ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ เก่งกาจกลายเป็นเด็กก้าวร้าว ต่อต้านคำสั่งทุกอย่างของปรางทอง จนถึงขั้นประกาศว่าจะแต่งงานกับเหมือนแพรทันทีที่เขาอายุ 20 หลุดจากการดูแลของแม่และอา ทำให้ปรางทองแทบล้มทั้งยืน เพราะตามพินัยกรรมอรรณพยกทุกอย่างให้เก่งกาจ ถ้าเขาหลงเหมือนแพรหัวปักหัวปำแบบนี้เท่ากับเธอจะได้ทุกอย่าง ปรางทองไม่มีวันยอมเด็ดขาด

ความแค้นครั้งนี้ จุดจบจะไปสุดที่ตรงไหน ตามลุ้นระทึกไปกับสงครามความรักที่พร้อมระเบิด ในละคร “แค้น” ทุกคืนวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3 Plus เริ่มตอนแรก 7 มิถุนายน

ละคร แค้น

ดัดแปลงจากเค้าโครงเรื่อง : พรหมจารีสีดำ

บทโทรทัศน์ : ณัฐิยา ศิรกรวิไล

กำกับการแสดง : กิตติศักดิ์ ชีวาสัจจาสกุล

ผลิตโดย : ทอง เอ็นเตอร์เทนเม้นท์

ดำเนินการผลิต : แอน ทองประสม

รายชื่อนักแสดง

ณฐพร เตมีรักษ์ รับบท เหมือนแพร

ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ รับบท ปรางทอง

ณภัทร เสียงสมบุญ รับบท พิธาน

พุฒิชัย เกษตรสิน รับบท อรรณพ

วิริฒิพา ภักดีประสงค์ รับบท ปิ่นมณี

ปรมะ อิ่มอโนทัย รับบท โภไคย

นรวรรณ เศรษฐรัตนพงศ์ รับบท ดาหวัน

พฤฒิชัย รวยฟูพันธ์ รับบท เก่งกาจ

ลิซ่า อลิซา รับบท พราวไหม

ศรีพรรณ ชื่นชมบูรณ์ รับบท น้าเก๋