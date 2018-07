‘ใหญ่-เขมทัตต์’ เปิดโผชิงนาฎราช ครั้งที่ 9 ดีเดย์ 5 ส.ค. ‘อั้ม-แต้ว-เจนี่’ นำทีมชิงรางวัล

วันที่ 5 ก.ค. ที่ ชั้น 6 อาคารปฎิบัติการ บมจ. อสมท. มีการจัดงานประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบตัดสิน “รางวัลนาฎราช” ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ เป็นประจำทุกปี โดยมี เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ..อสมท และ นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ พร้อมด้วยกรรมการสมาพันธ์ อาทิ คุณเดียว วรตั้งตระกูล รองประธานฯ บริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด, คุณนิมะ ราซิดี ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ ช่อง 3, คุณอรุโณชา ภาณุพันธุ์ กรรมการผู้จัดการบริษัทบรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น, คุณวัชระ แวววุฒินันทน์ ประธานจนท.บริหารฝ่ายผลิต บ.เจเอสแอล, คุณวิบูลย์ ลีรัตนขจร กรรมการผู้จัดการ บ.เซิร์ช, คุณปฏิมา ตันติคมน์ กรรมการผู้จัดการ บ.กันตนา ออแกไนท์, คุณธาราวุฒิ สืบเชื้อ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย, คุณปิยะพงษ์ โพธิ์สูง ผู้จัดการฝ่ายรายการ ช่อง 7, คุณเกรียงไกร สิริกาญจนาวัฒนา ผอ.ฝ่ายข่าวช่อง 8 , คุณโกศล สงเนียม ผอ.เนชั่นทีวี ร่วมแถลงข่าวประกาศรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลครั้งนี้



สำหรับบรรยากาศภายในงานมีนักแสดง พิธีกร ผู้ประกาศ และ นักจัดรายการวิทยุ มาร่วมงาน อาทิ ฟิล์ม-ธนภัทร กาวิละ, เฟิร์น-นพจิรา ฤกษ์ขจรนามกุล , พริม-พริมา พันธุ์เจริญ, ซูริ-ซูซานน่า เรโนล , ไบร์ท-รพีพงศ์ ทับสุวรรณ, ภูเขา-วรพต ฝั้นธรรมครั้ง, ซาบีน่า-อจิรภา ไมซิงเกอร์, แบงค์-อนุสิทธิ์ แสงนิ่มนวล, บุ๊ค-สืบสกุล พันธ์ดี, นิวนาว-สุภาณี คชพันธ์สมโภชน์, กี-กีรติ ศุภดิเรกกุล, ใบเตย-พรพจี ศิริสิทธิ์, ดีเจตฤณ เรืองกิจรัตนกุล , ดีเจแนน-ลลิตา จึงวัฒนกิจ, ธีรวัฒน์ พึ่งทอง และ วรรณศิริ ศิริวรรณิ



ในปีนี้จะมีทั้งหมด 39 รางวัล โดยเป็นรางวัลประเภทรายการวิทยุ จำนวน 6 รางวัล รายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ รายการ ใต้แสงแห่งพระบารมี , รายการ Good Morning ASEAN , รายการ ธ เชื่อมชนด้วยดนตรี , รายการ เปิดโลกความรู้

รายการบันเทิงยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ รายการ Mellow 97.5 (Keep It Mellow) , รายการ Club Friday , รายการ พุธทอล์คพุธโทร

ผู้ดำเนินรายการข่าวและสาระยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ คุณถวัลย์ ไชยรัตน์ รายการ ชัยชนะแห่งการพัฒนา , คุณบุรีรัตน์ สามัตถิยะ และทนายวินัย วงศ์เมฆ รายการ กฎหมายใกล้ตัว , คุณวัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น รายการ THINKING ASEAN , คุณสายชล เกียรติกังวาฬไกล และคุณอัจฉรา เชิดชู รายการ ใต้แสงแห่งพระบารมี , คุณดุษฎี พนมยงค์ รายการ คุยกับครูดุษ , คุณพีระพัฒน์ วัฒนาภิรมย์ รายการ เด่นเจาะลึก



ผู้ดำเนินรายการบันเทิงยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ คุณธนชัย อุชชิน (DJ ป๊อด) รายการ PODTALK , คุณวิศวะ กิจตันขจร (DJ เป้) รายการ Club Friday , คุณพงศกร จงวิลาศ (DJ เผือก)

รายการ พุธทอล์คพุธโทร , คุณศกุนตลา เทียนไพโรจน์ (DJ ต้นหอม) รายการ พุธทอล์คพุธโทร , คุณคณาธิป สุนทรรักษ์ (DJ ลูกกอล์ฟ) รายการ พุธทอล์คพุธโทร

รายการบันเทิงท้องถิ่นยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ รายการ อีรั่ย อีรั่ย (อัยรั่ย อัยรั่ย) กะตานี กะเบอะนิ จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.ปัตตานี , รายการ อู้จ๋าสองภาษา จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.พะเยา , รายการ อสมท เพื่อชุมชน อะหยั้งเอาะ อะหยั้งเอาะ จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.ลำปาง , รายการ คำเมืองสไตล์ จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.กำแพงเพชร , รายการ Modern life modern music ตอน ตะตุงตวง จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.สงขลา , รายการ อสมท มาสเตอร์เทป จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.นครศรีธรรมราช , รายการ MCOT RADIO NETWORK PHUKET จาก สถานีวิทยุ อสมท จ.ภูเก็ต

รายการข่าวสาระความรู้ยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ รายการ อสมท เพื่อชุมชน บอกเล่าเก้าสิบทำดีมีอาชีพ , รายการ สุขทุกข่าว ช่วงแชร์สนั่นปันสุข , รายการ เปิดบ้านแปงเมือง เชื่อมวิถีอาเซียน , รายการ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร , รายการ อสมท เพื่อชุมชน , รายการ ลาแป แลใต้ (จ.สตูล) , รายการ ลาแป แลใต้ (จ.ยะลา) , รายการ แดนดินถิ่นใต้ , รายการ ลาแป แลใต้ (จ.ตรัง) , รายการ ตามรอยพ่อ , รายการ นครศรีดี๊ดี มีดีที่นี่เมืองนคร , รายการ อสมท ช่วยผู้ประสบภัย สานใจประชารัฐ , รายการ ลั่นเมือง



รางวัลรายการข่าวยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ รายการ ข่าวค่ำ , รายการ ไทยรัฐ นิวส์โชว์ , รายการ เข้มข่าวค่ำ , รายการ สนามข่าว 7 สี , รายการ เรื่องเด่นเย็นนี้

รางวัลรายการเล่าข่าวยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ รายการ คุยข่าวเช้าช่อง 8 , รายการ ข่าววันศุกร์ , รายการ ชูวิทย์ ตีแสกหน้า , รายการ คอข่าว , รายการ เรื่องเล่าเช้านี้

รางวัลรายการฮาร์ดทอล์คยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ รายการ เป็นเรื่องเป็นข่าว , รายการ เจาะประเด็น , รายการ ถามตรงๆ กับจอมขวัญ , รายการ โหนกระแส , รายการ คนชนข่าว

รางวัลผู้ประกาศข่าวหญิงยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ คุณวรรณศิริ ศิริวรรณ รายการ ข่าวค่ำ , คุณวิยดา พีรรัฐกุล รายการ คุยข่าวเช้าช่อง 8 , คุณชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ รายการ เจาะลึกข่าวร้อน , คุณเขมสรณ์ หนูขาว รายการไทยรัฐนิวส์โชว์ , คุณเปรมสุดา สันติวัฒนา รายการสนามข่าว 7 สี



รางวัลผู้ประกาศข่าวชายยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ คุณสวิตต์ ลีละพงศ์วัฒนา รายการ ข่าวค่ำ , คุณสถาพร ริยะป่า รายการ คุยข่าวเช้าช่อง 8 , คุณอัครพล ทองธราดล รายการ ข่าวเด่นช่อง 8 , คุณธีมะ กาญจนไพริน รายการ ข่าววันศุกร์ , คุณภาษิต อภิญญาวาท รายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์

รางวัลสกูปข่าวยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ สกูป “เปิดโปงโครงการเงินกู้แสนล้าน” จากบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) , สกูป “แพะระนอง” จากบริษัท ทริปเปิล วี บรอดคาสท์ จำกัด , สกูป “ผีพนันข้ามชาติ” จากบริษัท ไทยนิวส์ เน็ตเวิร์ค (ทีเอ็นเอ็น) จำกัด , สกูป “ปิดล้อม 3 ชม. รวบขบวนการลักลอบตัดไม้หอม เป็นชาวเวียดนามทั้งหมด” จากบริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด , สกูป กล้าลองกล้าลุย เรื่อง “เกาะติดยุทธการปัตตานี” จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด

รางวัลเกมส์โชว์ยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ รายการ ปริศนาฟ้าแลบ , รายการ ไมค์หมดหนี้ , รายการ Top Chef Thailand , รายการ ร้องได้ให้ล้าน , รายการ THE PRICE IS RIGHT THAILAND ราคาพารวย



รางวัลทอล์คโชว์ยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ รายการ เจาะใจ , รายการ Perspective , รายการ อายุน้อยร้อยล้าน , รายการ Club Friday Show , รายการ ทอล์ก-กะ-เทย Tonight

รางวัลวาไรตี้ยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ รายการ มาสเตอร์เชฟ ประเทศไทย (Masterchef Thailand) , รายการ กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงาเสียง , รายการ The Mask Singer (หน้ากากนักร้อง) , รายการ I can see your voice (นักร้องซ่อนแอบ) , รายการ รู้ไหม ใครโสด

รางวัลสารคดียอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ รายการ ข่าวดังข้ามเวลา “ตอน สมเด็จพระสุพรรณกัลยา ความรัก ศรัทธา แผ่นดิน” , รายการ กบนอกกะลา “ตอน แซลมอน นอร์เวย์” , รายการ คนค้นฅน “ตอน หลวงตาเยื้อน” , รายการ สารคดีเทิดพระเกียรติ “ตอน พระบารมีล้นฟ้ามหานคร” , รายการ เรื่องจริงผ่านจอ “ตอน ส่งน้องอั้มกลับบ้าน”

รางวัลสารคดีชุดยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ รายการ พบหมอศิริราช , รายการ อัครศิลปินเหนือเกล้า , รายการ ชีวิตสัตว์มหัศจรรย์ The Wonderful Animals , รายการ จดหมายเหตุรัตนโกสินทร์

รางวัลรายการเด็กยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ รายการ โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6 , รายการ เด็กร้องก้องโลก , รายการ ซูเปอร์เท็น , รายการ ธรรมดี ได้ดี Easy Life “ทำดี ทำง่าย แค่ใจอยากทำ” , รายการ Davinci เด็กถอดรหัส

รางวัลรายการกีฬาถ่ายทอดสดยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ รายการ ฟุตบอลคิงส์คัพ ครั้งที่ 45 , รายการ MX MUAY XTREME , รายการ “E-Warrior” สมรภูมิสุดเดือด , รายการ ฟุตบอล “โตโยต้า ไทยลีก” , รายการ Volleyball World Grand Prix 2017

รางวัลผู้บรรยายรายการกีฬายอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ คุณวีระพล เต็มโชติโกศล , คุณเอก ฮิมสกุล , คุณวรปัฐ อรุณภักดี , คุณธีรยุทธ บัญหนองสา

รางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ คุณนิติ ชัยชิตาทร รายการ ทอล์ก-กะ-เทย Tonight , คุณสุวิกรม อัมระนันทน์ รายการ Perspective , คุณสัญญา คุณากร รายการ เจาะใจ , คุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา รายการ Club Friday Show , คุณเกียรติ กิจเจริญ รายการ ร้องแลกไข่

รางวัลกำกับศิลป์ยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ หลงไฟ โดย คุณดุสิต ญาปกะวงศ์ , เพลิงพระนาง โดย คุณพรรณวิภา สุขศรี , ชายไม่จริง หญิงแท้ โดย คุณวุฒิกร ศรีโพธิ์ทอง , ล่า โดย คุณจิรเดช ทัศนศร , รากนครา โดย คุณประมาณ อิ่มรัตนะ

รางวัลกำกับภาพยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ Project S The Series เรื่อง SOS skate ซึม ซ่าส์ โดย คุณบุณยนุช ไกรทอง , หลงไฟ โดย คุณสมบุญ โพธิ์พิทักษ์กุล , หงส์เหนือมังกร โดย คุณบัญชา ดีวินิจ และคุณวุฒิเดช ปิ่นแก้ว , ล่า โดย คุณศรีชล อินทร์กัณหา , เพลิงบุญ โดย คุณวชิรพงศ์ ศศิวัชรเกียรติ

รางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ โดย Foolhouse Production , หงส์เหนือมังกร โดย คุณกัมปนาท เกียรติเอกสิทธิ์ , ล่า

โดย คุณณรงค์ ประกิตสุวรรณ และคุณศศิมาภรณ์ แสนใจ , รากนครา โดย คุณธนอรรถ กาสุริยะ , เพลิงบุญ โดย One Edit Studio

รางวัลเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ หลงไฟ โดย คุณพิเชฐ เวชชศาสตร์ , เพลิงพระนาง โดย คุณอกฤษณ์ กาญจนกันติกะ , แต่ปางก่อน โดย คุณธัญญพัทร์ คงภักดี , ชายไม่จริง หญิงแท้ โดย คุณสราวุธ จุ้ยธูป / คุณทิพย์พิมล บุญชิน และคุณรักษ์ไพร ศรีวงษ์ , รากนครา โดย คุณศิรินาจ ถาวรวัตร์

รางวัลละครชุดยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ ซีรีส์ Club Friday The Series 9 รักครั้งหนึ่ง ที่ไม่ถึงตาย , เสือ ชะนี เก้ง , ซีรีส์ชุด ภารกิจรัก , น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์ , The Cupids บริษัทรักอุตลุด

รางวัลเพลงละครยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ เพลง ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย / ขับร้องโดย : วง Klear , เพลง น้ำตาหยดสุดท้าย / ขับร้องโดย : แก้ม วิชญาณี , เพลง หัวใจรอคำว่ารัก / ขับร้องโดย : กัน นภัทร , เพลง ยิ่งห้ามยิ่งหวั่นไหว / ขับร้องโดย : วง Zeal , เพลง เสียแรง / ขับร้องโดย : ปาน ธนพร แวกประยูร

รางวัลบทโทรทัศน์ยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ รากนครา โดย คุณยิ่งยศ ปัญญา , Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ โดย คุณนฤเบศ กูโน และคุณภัทรนาถ พิบูลย์สวัสดิ์ , น้ำเซาะทราย โดย คุณนันทนา วีระชน (ปลายปากกา) , ล่า โดย คุณพิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์, คุณวรรณถวิล สุขน้อย, คุณพิมสิรินทร์ พงษ์วานิชสุข และคุณวีรพล บุญเลิศ , เพลิงบุญ

โดย คุณณัฐิยา ศิรกรวิไล

รางวัลทีมนักแสดงยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ , เพลิงพระนาง , ล่า , เพลิงบุญ , คลื่นชีวิต

รางวัลนักแสดงดาวรุ่งชายยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ คุณธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ จากละครเรื่อง Project S The Series เรื่อง SOS skate ซึม ซ่าส์ , คุณปฐมพงศ์ เรือนใจดี จากละครเรื่อง หลงไฟ , คุณวรพล จินตโกศล จากละครเรื่อง อกธรณี , คุณภรภัทร ศรีขจร จากละครเรื่อง เธอคือพรหมลิขิต , คุณณภัทร เสียงสมบุญ จากละครเรื่อง รักกันพัลวัน

รางวัลนักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ คุณรณิดา เตชสิทธิ์ จากละครเรื่อง เดือนประดับดาว , คุณพิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ จากละครเรื่อง หลงไฟ , คุณตรีชฎา เพชรรัตน์ จากละครเรื่อง นางแค้น , คุณมุกดา นรินทร์รักษ์ จากละครเรื่อง มัสยา , คุณณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ จากละครเรื่อง เสน่ห์นางงิ้ว

รางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ คุณวงศ์รวี นทีธร จากละครเรื่อง Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ , คุณสันติสุข พรหมศิริ จากละครเรื่อง สุดรัก สุดดวงใจ , คุณชลาทิศ ตันติวุฒิ จากละครเรื่อง ชายไม่จริง หญิงแท้ , คุณหลุยส์ สก๊อต จากละครเรื่อง คลื่นชีวิต , คุณหลุยส์ สก๊อต จากละครเรื่อง เพลิงบุญ

รางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ คุณหัทยา วงษ์กระจ่าง จากละครเรื่อง Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ , คุณจารุณี สุขสวัสดิ์ จากละครเรื่อง โซ่เสน่หา , คุณนิษฐา จิระยั่งยืน จากละครเรื่อง รากนครา , คุณสู่ขวัญ บูลกุล จากละครเรื่อง Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ , คุณจรินทร์พร จุนเกียรติ จากละครเรื่อง คลื่นชีวิต

รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ คุณธนภพ ลีรัตนขจร จากละครเรื่อง Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ , คุณภัทรเดช สงวนความดี

จากละครเรื่อง นายฮ้อยทมิฬ , คุณสุกฤษฎิ์ วิเศษแก้ว จากละครเรื่อง เธอคือพรหมลิขิต , คุณปริญญ์ สุภารัตน์ จากละครเรื่อง คลื่นชีวิต , คุณณเดชน์ คูกิมิยะ จากละครเรื่อง เล่ห์ลับสลับร่าง

รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ คุณพิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ จากละครเรื่อง หลงไฟ , คุณพัชราภา ไชยเชื้อ จากละครเรื่อง เพลิงพระนาง , คุณลลิตา ปัญโญภาส จากละครเรื่อง ล่า , คุณณฐพร เตมีรักษ์ จากละครเรื่อง รากนครา , คุณเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ จากละครเรื่อง เพลิงบุญ

รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ คุณชนินทร ประเสริฐประศาสน์ จากละครเรื่อง เพลิงบุญ , คุณนฤเบศ กูโน จากละครเรื่อง Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ , คุณธงชัย ประสงค์สันติ จากละครเรื่อง นายฮ้อยทมิฬ , คุณสันต์ ศรีแก้วหล่อ จากละครเรื่อง ล่า , คุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง จากละครเรื่อง รากนครา

รางวัลละครยอดเยี่ยม มีรายชื่อผู้เข้ารอบ ดังนี้ เรื่อง ล่า จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จำกัด , เรื่อง เพลิงบุญ จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด , เรื่อง รากนครา จากบริษัท บางกอกเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด , เรื่อง Project S The Series เรื่อง Side by Side พี่น้องลูกขนไก่ จากบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด , เรื่อง เพลิงพระนาง จากบริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัด

ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7

โดย ทางสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์จะจัดงานประกาศผลรางวัลนาฏราช ครั้งที่ 9 ประจำปี 2560 ในวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 HD หมายเลข 33