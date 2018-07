นายแน่มาก ! ทอม ครูซ ดัน มิชชัน อิมพอสซิเบิล 6 ขึ้นแท่นโกยเงิน

นายแน่มาก – เอพี รายงานอันดับหนังทำเงินในอเมริกาเหนือ สุดสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม วันที่ 27-29 ก.ค. ปฏิบัติการ มิชชัน อิมพอสซิเบิล ของ ทอม ครูซ ยังขลัง หลังยอมลุยฟกช้ำดำเขียวแถมข้อเท้าหัก มาตลอด 22 ปี มีภาคต่อมาแล้วจนถึงภาค 6 ผลตอบแทน “Mission: Impossible — Fallout” ถือว่าคุ้มค่า ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งได้อีกครั้ง

มิชชัน อิมพอสซิเบิล ฟอลเอาต์ กำกับโดย คริสโตเฟอร์ แม็กควาร์รี ทำเงินในการเปิดตัวที่อเมริกาเหนือ 61.5 ล้านดอลลาร์ จากการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ 4,386 แห่ง อีกทั้งยังได้คะแนนรีวิวดีที่สุดในกลุ่มหนังเรื่องนี้

หากยังไม่นับตามอัตราเงินเฟ้อ ถือว่าแฟรนไชส์ภาคใหม่นี้ ทำเงินดีที่สุดในการออกฉายทั่วโลก กวาดไปแล้ว 92 ล้านดอลลาร์ ในตลาด 36 ประเทศ

พอล เดอร์การาบีเดียน นักวิเคราะห์สื่อจากคอมสกอร์ กล่าวว่า ค่ายหนังพาราเมาท์ใช้ยุทธศาสตร์ยอดเยี่ยมด้านการตลาด และการเล่นข่าว กรณีที่ซูเปอร์สตาร์ ทอม ครูซ ข้อเท้าหักในการเข้าฉากนี้ที่ลอนดอนเมื่อเดือนสิงหาคม 2560 กลายเป็นข่าวที่ส่งผลด้านบวกต่อหนังไปโดยปริยาย

สำหรับหนังทำเงินเรื่องอื่นในท็อปไฟว์ ได้แก่ อันดับ 2 Mamma Mia! Here We Go Again ทำเพิ่มได้ 15 ล้านดอลลาร์ อันดับ 3 The Equalizer 2 ตามมาติดๆ ทำได้ 14 ล้านดอลลาร์ ขณะที่หนังภาคต่ออีกเรื่อง Hotel Transylvania 3: Summer Vacation รั้งอันดับ 4 ทำได้ 12.3 ล้านดอลลาร์ และปิดท้ายที่ Teen Titans Go! To the Movies ทำไป 10.5 ล้านดอลลาร์

