แนท ณัฐชา สะอื้นทะลุเอฟเฟกต์ เปลี่ยนหน้าเป็นอดีตคนรัก เจ๋ง บิ๊กแอส เหมือนจนตัวเองตกใจ!

ยกให้เป็นสาวไซซ์เล็กแต่หัวใจใหญ่มากๆ สำหรับ แนท ณัฐชา นวลแจ่ม ที่โชว์สิปิริตเปลี่ยนหน้าเป็น เจ๋ง บิ๊กแอส อดีตคนรักเก่าที่เพิ่งเลิกรากันไปไม่นาน ในรายการ “เปลี่ยนหน้า…ท้าโชว์ Sing Your Face Off Season 4” ซึ่งการเปลี่ยนหน้าเป็น เจ๋ง บิ๊กแอส ในครั้งนี้ดาราสาวได้วางแผนกับทีมงานไว้ตั้งแต่ตอนยังที่ไม่ได้เลิกกัน แต่เมื่อถึงเทปที่ต้องเปลี่ยนหน้าจริงๆ ตอนนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้ขาดสะบั้นลงแล้ว แต่ดาราสาวมาพร้อมสปิริตและความเป็นนักแสดงมืออาชีพของตัวเอง ตอบตกลงที่จะเปลี่ยนหน้าเป็น เจ๋ง ตามที่ตั้งใจไว้

ไม่พลาดข่าวฮอตแวดวงมายา

แค่กดเป็นเพื่อนไลน์ ข่าวสด@บันเทิง ที่นี่



นอกจากโชว์ของสาว แนท สัปดาห์นี้ยังจัดเต็มทั้งทีมชาย และทีมหญิง อาทิ ตั้ม-วราวุธ โพธิ์ยิ้ม, ปอ-อรรณพ ทองบริสุทธิ์ และ ขนมจีน-กุลมาศ ลิมปวุฒิวรานนท์ สามารถร่วมโหวตตำแหน่ง Sing Your Face Off ประจำสัปดาห์ และแชมป์ Sing Your Face Off ประจำซีซั่น ผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ด้วยการสแกน QR Code ทางหน้าจอโทรทัศน์ขณะออกอากาศได้ทันที จนถึงวันจันทร์ เวลา 24.00 น.