ตั้ม เดอะสตาร์ ฝันเป็นจริง! สวมวิญญาณ บียอนเซ่ จริตองค์แม่ลงเต็ม

เรียกว่า “ฝันเป็นจริงแล้ว” เมื่อนักร้องหนุ่ม ตั้ม เดอะสตาร์ หรือ ตั้ม วราวุธ โพธิ์ยิ้ม ได้รับโจทย์จากทาง รายการ “เปลี่ยนหน้า…ท้าโชว์ Sing Your Face Off Season 4” ให้เปลี่ยนหน้าเป็นซูเปอร์สตาร์สาวนักร้องดังระดับโลก “บียอนเซ่”(Beyonce) พร้อมโชว์สเต็ปการเต้นแซ่บสะท้านใจ บั๊มพ์เอวรัวๆ แล้วย่อติดพื้น จริตองค์แม่แบบจัดเต็ม

โดย ‘ตั้ม’ เผยว่า “โชว์นี้ยากที่สุดเท่าที่เคยทำมา เพราะเป็นคนไม่เก่งภาษาอังกฤษเลย ตอนเรียนก็ได้เกรด1 ตลอด ปกติก็ไม่ค่อยร้องเพลงสากล ถ้ามีงานจ้างก็จะเลี่ยงๆ ร้องมากสุดแค่ท่อนเดียว ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ร้องเพลงสากลแบบเต็มเพลงภูมิใจมาก บอกได้เลยว่าฝันเป็นจริง ได้เปลี่ยนหน้า ได้ทำโชว์ของศิลปินระดับโลกขนาดนี้ จริงๆ ผมแต่งหญิงบ่อยมาก แต่โชว์นี้คือที่สุดทั้งการร้องและการเต้น รวมถึงอินเนอร์ต่างๆ ต้องมีพลัง ท่าเต้นแต่ละท่า ฉีกขา บั๊มพ์เอว จนเจ็บบั้นท้ายไปหมดแล้วเนี่ย(หัวเราะ) ส่วนเรื่องการเปลี่ยนหน้า สัปดาห์นี้ติดชิ้นเนื้อไม่เยอะ แต่จะไปเน้นที่การแต่งหน้ามากกว่า ชุดก็เป็นอุปสรรคสำหรับโชว์นี้เหมือนกัน เพราะชุดรัดมาก ต้องใส่คอร์เซ็ตรัดเอวให้เล็ก แต่สะโพกผายเหมือนบียอนเซ่ ชุดนี้ทำเอาหายใจแทบไม่ออก กินข้าวไม่ได้ ผมทุ่มเพื่อโชว์นี้มากเลยนะ อยากให้แฟนๆ รอชมกัน รับรองจะหลงรักบียอนเซ่เวอร์ชั่นตั้มแน่นอนครับ”

นอกจากโชว์ของ ตั้ม วราวุธ แล้ว สัปดาห์นี้ยังจัดเต็มทั้งทีมชายและทีมหญิง อาทิ อาร์-อาณัตพล ศิริชุมแสง, เนย-ปภาดา กลิ่นสุมาลย์, จ๊ะ-อาร์สยาม และสามารถร่วมโหวต ตำแหน่ง Sing Your Face Off ประจำสัปดาห์ และแชมป์ Sing Your Face Off ประจำซีซั่น ผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee ด้วยการสแกน QR Code ทางหน้าจอโทรทัศน์ขณะออกอากาศได้ทันที จนถึงวันจันทร์ เวลา 24.00 น. ติดตามชมรายการ “เปลี่ยนหน้า…ท้าโชว์ Sing Your Face Off Season 4 ในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคมนี้ เวลา 18.20 น. ทางช่อง 7HD หมายเลข 35

ขอบคุณภาพ IG : tumidol_ts9