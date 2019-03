คิม โพสต์อวยพรสุดพิเศษ วางแผนเซอร์ไพรส์ วันเกิด หมาก เอ้า ทำไม พังพินาศ(คลิป)

คิม โพสต์อวยพรสุดพิเศษ วางแผนเซอร์ไพรส์ วันเกิด หมาก เอ้า ทำไม พังพินาศ

เซอร์ไพรส์พัง – นางเอกสาว คิมเบอร์ลี่ อย่างแม่ชบา อุตส่าห์จัดเซอร์ไพรส์วันเกิดให้หวานใจตัวจริงอย่าง พระเอก หมาก ปริญ โดยวางแผนเด็ด ในวันเกิดแฟนหนุ่มสุดหล่อ อายุครบ 29 ปีเต็ม ไปเมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ผ่านมา

สาวคิมแอบซุ่มนัดทำเซอร์ไพรส์ให้หวานใจ แต่ว่าดูเหมือนภารกิจในครั้งนี้จะไม่เป็นไปตามแผนที่วางแล้วซะแล้ว เมื่อในคลิปเก็บภาพบรรยากาศมีคนที่รักหมากร่วมเซอร์ไพรส์ ถามนางเอกสาว คิม ว่า “เป็นไงจ๊ะสำเร็จมั้ย ” สาว คิม ก็ตอบว่า “ไม่จ่ะ พังพินาศ” ต้องไปดูว่า พังยังไง

แม้แผนเซอร์ไพรส์ จะล่ม แต่หนุ่มหมาก ก็คงซึ้งใจสุดที่รักพยายามทำให้ขนาดนี้ แถมในคลิป ทั้งคู่มีความสุข หนุ่มหมากกอดสาวคิมไม่ห่างเลย ท่ามกลางคนสนิทใกล้ชิด

โดย คิม โพสต์คลิปอวยพรวันเกิด หมาก เป็น MV หวานมากๆ พร้อมแคปชั่นสุดพิเศษว่า “Happy birthday to my most favorite person in the world 19.03.2019” ก่อนโพสต์ภาพคืนวันเกิด พร้อมแคปชั่นว่า “Anything for your smile.. @mark_prin #19032019 #ไอจีคิมไม่มีใครรอดทั้งนั้นจ๊ะ #แด่เซอร์ไพรส์แห้งๆ”

