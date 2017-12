เข้าร่วมเวที The X Factor Thailand สร้างความสุขให้ทั้งกรรมการ และ ผู้ชม เก่ง จักกฤษณ์ วัย 43 ปี ที่มาร้องเพลง You Raise Me Up เสียงสุดไพเราะ ทำตามฝันของตัวเองครั้งสุดท้าย ทำคนฟังกลั้นน้ำตาไม่อยู่

โดยเจ้าตัวบอกว่า จะเป็นเวทีแรกและเวทีสุดท้ายด้วย เพราะเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้าย กระจายไปตับ ปอด รักษาด้วยคีโม เจ้าตัวเชื่อว่ามะเร็งแพ้ความสุข การร้องเพลงเป็นความสุขของตัวเอง ล่าสุดเจ้าตัวเสียชีวิตแล้ว ขณะที่มีคนเข้ามาแสดงความเสียใจกับครอบครัวจำนวนมาก

cr.The X Factor Thailand