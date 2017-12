นางเอก‘แพนเค้ก’กรี๊ดลั่น!! พลาดลื่นตกทะเลพร้อม‘พี่หมี’แฟนหนุ่ม ทำไมคนแห่ดู(คลิป)

เพิ่งโพสต์ซึ้งถึงสารวัตรหมีแฟนหนุ่มไป หลังแพนเค้ก เขมนิจ นางเอกสาวเพิ่งร่วมวิ่งฮาล์ฟมาราธอนด้วยกัน พร้อมแคปชั่น “Mission Complete , Finally we made it. Finished our first 21k . Woo whoo!!! #phukethon2017 แทบขาดใจ ความรู้สึกวิ่ง 21k มันเป็นแบบนี้นี่เอง ก่อนเข้าเส้นขาแทบลาก ตะคริว #กิน ปวดนู้นนี่สารพัด555 #กัดฟันเข้าเส้น #ทุลักทุเล มากก!!! เห็นเส้นชัย #ยิ้มออก ทำให้รู้ว่าเราจะเตรียมตัวมากกว่านี้ ขอบคุณ #คุณหมีค่ะ ทั้งจูง ทั้งฉุด ทั้งลาก และผลักดันทุกวิถีทาง เพื่อเข้าเส้น แพนถึงกับต้องบอกว่า #พี่หมีไปก่อนเลยไม่ต้องรอ …. ขอบคุณ #ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกัน และ จบ half marathon แรกของเรา เย้ๆๆๆๆ!! #จัดทริปไปซ้ำกัน @saksoonthorn_rise #adidaswoman #adidasthailand @garmin_thailand #panpanjourney”

ล่าสุด นางเอกสาวโพสต์คลิปถึงกับกรี๊ดเลย พลาดตกน้ำ พร้อมแคปชั่นว่า “เมื่อ #คุณหมี อยากจะกระโดดน้ำพร้อมกัน ก็พากันมาหัวเรือ จัดท่าเสร็จสรรพ ….. ลื่นค่าาาาา 55555 เลยได้คลิปนี้มาแทน #เกือบสวยแระ @saksoonthorn_rise #khemanito #panpanjourney #andamanpassion @andamanpassion” โดยคนเข้ามาดูคลิปบอกดูหลายรอบน่าเอ็นดูมากๆคู่รัก