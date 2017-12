น่ารักส่องคู่เดตดูหนัง!! ผ่านมั้ย นางเอก‘แอฟ-ทักษอร’โพสต์ภาพไปดูหนังในโรง

นางเอกสาว แอฟ ทักษอร มีกิจกรรม โพสต์ภาพลงไอจีน่ารักกับ น้องปีใหม่ ลูกสาวอยู่ตลอด แถมเป็นคู่แม่ลูกสุดเลิฟควงกันไปไหนมาไหนตลอดเช่นกัน ล่าสุด สาวแอฟ โพสต์ภาพในโรงหนังกับลูกสาวสุดน่ารัก พร้อมแคปชั่นว่า

“คู่เดทของแม่วันนี้ค่ะ แม่ตื่นเต้นกว่าลูกมากกก สำหรับการดูหนังในโรงหนังครั้งแรกในชีวิตของเด็กหญิงปีใหม่ !!!! Frozen เรามีการทำข้อตกลงกันก่อนว่าลูกสัญญาจะเงียบนะคะ มีอะไรกระซิบบอกแม่ ถ้ากลัวแม่พาออกได้ทันทีค่ะ… ไม่น่าเชื่อเลยค่ะ ดูจนจบ แถม Coco ฉายต่อ ปีขอดูต่อทั้งที่บอกแม่ขา หิวค่ะ (แม่กะให้ดู Frozen แค่ 20 นาทีเลยไม่ซื้ออะไรเข้ามาทาน) แม่จะพาออก แต่ปีไม่ยอมออกขอดูจนจบ… ปีแฮปปี้มาก ขำคิกคัก มีถามแม่บ้างเป็นช่วงๆ แต่ไม่มากเท่าที่แม่กลัวค่ะ โชคดีที่ไปรอบเช้าไม่รบกวนใคร สรุปลูกแม่ผ่านค่ะสำหรับการดูหนังครั้งแรกของเด็กจะสามขวบ ที่สำคัญแม่ดีใจต่อไปนี้แม่มีเพื่อนควงไปดูหนัง(การ์ตูน)แล้ว”

ก่อนโพสต์อีกภาพ ข้อความว่า “FOR MY LITTLE P.

Sure, it’s nice to open a gift

that’s tied up with a perfect bow

But the great present of all was given to me long ago

It’s something I would never trade,

it’s the family that we’ve made

‘Cause when we’re together, I have everything on my list

And when we’re together, I have all I wished

All around the Christmas tree,

there’ll be dreams coming true

But when we’re together,

then my favorite gift is YOU “When We’re Together” OST. Olaf’s Frozen Adventure. หนังเรื่องแรกในชีวิตของเด็กหญิงปีใหม่ที่ดูในโรงภาพยนตร์” โดยมีแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเม้นต์ชมว่าน้องปีใหม่น่ารักมากๆ