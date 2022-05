จอห์นนี เดปป์ โผล่เซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ต เจฟฟ์ เบ็ค ในลุกส์หนุ่มนักกีตาร์

จอห์นนี เดปป์ โผล่เซอร์ไพรส์แฟนเพลง ปรากฏตัวในคอนเสิร์ตของ เจฟฟ์ เบ็ค ศิลปินชื่อดังชาวอังกฤษ ในลุกส์หนุ่มนักกีตาร์ พร้อมร้องเพลงร่วมกัน

เมื่อวานนี้ (29 พฤษภาคม) เจฟฟ์ เบ็ค ศิลปินชาวอังกฤษที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกได้จัดคอนเสิร์ตขึ้นที่เมืองเชฟฟิลด์ ประเทศอังกฤษ และมีแฟน ๆ เข้าร่วมรับชมกันเป็นจำนวนมาก

แต่แล้วก็ต้องเซอร์ไพรส์

เพราะ จอห์นนี เดปป์ ปรากฏขึ้นมาบนเวที พร้อมกับสะพายกีตาร์ และขึ้นมาร้องเพลง Little Wing ของ จิมิ เฮนดริกซ์ และ What’s Going On ของ มาร์วิน เกรย์ รวมถึงเพลง Isolation ของ จอห์น เลนนอน ซึ่งเขาและ เจฟฟ์ เบ็ค ได้บันทึกเวอร์ชันสตูดิโอในปี 2020

การแสดงดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางคดีอันโด่งดังในศาลสหรัฐฯ ของเขาและอดีตภรรยา แอมเบอร์ เฮิร์ด ซึ่ง เดปป์ ฟ้อง แอมเบอร์ เรื่องการหมิ่นประมาทหลังจากที่เธอตีพิมพ์บทความที่อ้างว่าตัวเองเป็นเหยื่อของการทารุณกรรมในครอบครัว เป็นเวลา 7 สัปดาห์ ที่คณะลูกขุนรับฟังข้อกล่าวหาการละเมิดจากทั้งสองฝ่ายต่ออีกฝ่ายหนึ่ง และจะพิจารณาคำตัดสินหลังการประชุมอีกครั้งในวันนี้ (31 พฤษภาคม)

จอห์นนี เดปป์ เคยเล่นดนตรีร็อคมาอย่างยาวนาน เขาเคยปรากฏตัวใน MV My Valentine ของ แม็กคาร์ตนีย์ และเล่นกีตาร์ด้วย ฟุตเทจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงสดของ แม็กคาร์ตนีย์ ตั้งแต่ปี 2013 จนปัจจุบัน แม้แต่ในช่วงที่ เดปป์ แพ้คดี

เซอร์ไพรส์นี้ส่งผลให้โซเชียลมีเดียแตกตื่น ผู้ใช้โซเชียลมีเดียรายหนึ่งกล่าวว่า “ใครจะคิดว่า Jจอห์นนี เดปป์ จะอยู่กับ เจฟฟ์ เบ็ค ที่เชฟฟิลด์” มีอีกคนกล่าวเสริม “ในที่สุดเขาก็ได้พักและทำในสิ่งที่เขารัก! มันดีสำหรับเขา”

ที่มา: ladbible,theguardian