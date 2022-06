เห็นตั้งแต่วันคลอดจนตอนนี้น้องมีแฟนแล้ว สาวๆแห่อกหักว่าที่สะใภ้ ฟลุค-โบ เปิดตัวคนข้างกาย น้องอชิ ลูกชาย

โบ ชญาดา โพสต์ภาพ พร้อมหน้าสามี และ น้องอชิ ลูกชาย วัย19 เป็นหนุ่มเต็มตัวหล่อมากๆ มีเซอร์ไพรส์แฟนๆกับสาวข้างกายลูกชาย ด้วย แคปชั่นว่า #boandfamily #boachi #achirawat #achi19yrs #bochayada

ก่อนจะโพสต์ภาพกับลูกชายและสาวข้างกายลูกชายอีกรัวๆแบบชัดๆ พร้อมแคปชั่นว่า Happy night with my love ones ลูกรักอยากทานอาหารจีน @achirawat #boachi #boandson #bochayada #achirawat #achi19yrs #bobankhappyday

งานนี้มีแฟนๆเข้ามาแห่ชมลูกชายเป็นหนุ่มหล่อมากๆ แต่คุณแม่ยังสาวสวยไม่เปลี่ยนเลย แถมแห่แซวน้องอชิพาสาวมาด้วย

ล่าสุด ฟลุค เกริกพล ก็โพสต์เช่นกันเป็นภาพ น้องอชิ พร้อมสาวสวยน่ารักคนเดียวกันร่วมเฟรมกับครอบครัวพ่อ พร้อมแคปชั่นอิโมจิรูปหัวใจและหน้าทะเล้นแลบลิ้น ส่วน นาตาลี ภรรยา ก็คอมเมนต์รูปหัวใจเช่นเดียวกัน

ทำเอาแฟนคลับแห่คอมเมนต์อกหักกันเป็นแถว แถมชมหวานใจน้องอชิน่ารักมากๆด้วย อาทิ หนูขออนุญาตอกหักนะคะ , อกหัก หนักมากกก , คุณพ่อเปิดตัวลูกสะใภ้แล้ว กอดๆนะคะ คนที่อกหัก55555 , แฟนพี่ชิน่ารักมากๆเลยค่ะ , คุณพ่อเปิดตัวลูกสะใภ้​หรอคะ , สาวๆ​ อกหักเป็นแถว​ , ป๊าดดดดน้องอชิคือเห็นตั้งแต่วันคลอดจนตอนนี้น้องมีแฟนแล้ว เป็นต้น