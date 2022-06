ปู ไปรยา เคลื่อนไหวกลางไอจี โน้ต วิเศษ หลังขอ แพทริเซีย แต่งงาน

ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวตอบกลับคอมเมนต์เช่นกัน มิตรภาพงดงามอดีตแฟน ปู ไปรยา เคลื่อนไหวกลางไอจี โน้ต หลังขอ แพทริเซีย แต่งงาน

หลังจาก โน้ต วิเศษ นักธุรกิจหนุ่มโพสต์ภาพโมเมนต์เซอร์ไพรส์ขอนางเอกสาว แพทริเซีย กู๊ด แต่งงานที่ประเทศอังกฤษ หลังคบหาดูใจกันมาประมาณ 3 ปี ลงอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมแคปชั่น “The next chapter of our lives.. 02.06.2022” นอกจากมีเพื่อนๆ ในวงการบันเทิงเข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่จำนวนมาก

โดยพบว่าอดีตคนรักเก่าของ โน้ต วิเศษ อย่างนางเอกสาว ปู ไปรยา ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดี ข้อความว่า “Congratulations!!!!” พร้อมรูปหัวใจและปรบมือรัวๆ ขณะที่ โน้ต วิเศษ ก็เข้ามาตอบกลับในคอมเมนต์ของสาวปู ไปรยา ขอบคุณด้วยว่า “Thank You!!” พร้อมแท็กไอจีสาวปูด้วย

รวมทั้ง สาวแพทริเซีย กู๊ด ก็เข้ามาตอบกลับในคอมเมนต์ของสาวปู ไปรยา เช่นเดียวกัน เป็นอิโมจิหัวใจสีแดง และรูปหน้าสุดซึ้ง พร้อมแท็กไอจีถึงสาวปู เรียกว่าเป็นมิตรภาพสวยงามมากๆ