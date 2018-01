Filthy เพลงใหม่ จัสติน ทิมเบอร์เลก เปิดตัวสวย – ติดท็อป10 บิลบอร์ด ฮอต 100

เพลง Filthy ซิงเกิลแรกในอัลบั้มล่าสุด Man Of The Woods ของพ่อหนุ่ม จัสติน ทิมเบอร์เลก เปิดตัวสวยงาม สัปดาห์แรกก็ติดเข้ามาอยู่ในท็อป 10 ของตารางจัดอันดับซิงเกิลฮิตบิลบอร์ด ฮอต 100 ทันที

ไม่เสียชื่ออีกหนึ่งตัวพ่อแห่งแวดวงเสียงเพลง เพราะห่างหายไม่ได้ทำอัลบั้มใหม่มาร่วม 5 ปี กลับมาคราวนี้ แฟนคลับยังต้อนรับอย่างเหนียวแน่น



ส่วนอีกหนึ่งตัวพ่ออย่าง บรูโน่ มาร์ส ก็แจ่มไม่แพ้กัน ปล่อยเพลงไหนดังเพลงนั้น สัปดาห์นี้ Finesse เวอร์ชั่นรีมิกซ์ ที่ร่วมงานกับสาว คาร์ดิ บี กระโดดจากอันดับที่ 35 สัปดาห์ที่แล้วขึ้นมาติดอยู่ในท็อป 5

ส่วนอันดับที่เหลือในตารางจัดอันดับซิงเกิลฮิตบิลบอร์ด ฮอต 100 มีใครเป็นใครบ้างไปดูกัน

1. Perfect – Ed Sheeran Duet With Beyonce

2. Havana – Camila Cabello Featuring Young Thug

3. Finesse – Bruno Mars & Cardi B

4. Rockstar – Post Malone Featuring 21 Savage

5. No Limit – G-Eazy Featuring A$AP Rocky & Cardi B

6. Thunder – Imagine Dragons

7. Bad At Love – Halsey

8. Too Good At Goodbyes – Sam Smith

9. Filthy – Justin Timberlake

10. MotorSport – Migos, Nicki Minaj & Cardi B