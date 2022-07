วิกกี้ ภรรยาเวียร์ ฝากครอบครัวคณารศ ขอบคุณทุกคำอวยพรที่มีให้ครอบครัวเรา

วิกกี้ ภรรยาเวียร์ / ทำฮือฮากันทั้งโซเชียล เมื่อ 8 ก.ค. พระเอกหนุ่ม เวียร์ ศุกลวัฒน์ โพสต์ภาพเปิดตัว วิกกี้ ครั้งแรก ก่อนถึงวันวิวาห์ 17 กรกฎาคม 2565 งานนี้ทำเอากรี๊ดเลย เพราะพระเอกดังมาพร้อมภรรยาแบบเป็นทางการด้วยทะเบียนสมรส พร้อมแคปชั่นทั้งหวานทั้งฮา

ล่าสุด วิกกี้ ว่าที่เจ้าสาวหนุ่มเวียร์ ออกมาโพสต์ข้อความเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมว่า 08.07.22 ฝากครอบครัวคณารศของเราด้วยนะคะ

ในขณะเดียวกัน แม่พลอยไพลิน แม่ของหนุ่มเวียร์ ก็ได้โพสต์ข้อความต้อนรับลูกสะใภ้ว่า Welcome to the family!! My lovely daughter in law Love you ทั้งนี้ วิกกี้ ตอบกลับไปว่า Thank you very much ka mom. Love you very much ka

ท่ามกลางคำอวยพรจากชาวเน็ต วิกกี้ ได้ขอบคุณทุกๆ ข้อความที่โพสต์เข้ามาแสดงความยินดี ซัพพอร์ตกับคู่ของวิกกี้-เวียร์ ว่าขอขอบคุณทุกคำอวยพรที่มีให้ครอบครัวเรานะคะ love everyone ka and thank you for your support

ขอบคุณไอจี : vikkiiexplorer