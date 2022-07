ท้องแล้ว! ฝ้าย นิชานันท์ ประกาศข่าวดี นับเป็นของขวัญครบรอบ7ปี สามีนักธุรกิจ

ขอแสดงความยินดีกับดาราสาว ฝ้าย นิชานันท์ หลังจากที่ควงแขนแฟนหนุ่มนักธุรกิจ วยูน ตั้งไชยวงศ์ เข้าสู่ประตูวิวาห์ไปเมื่อเดือนที่แล้ว ล่าสุดเธอก็ออกมาเผยข่าวดีว่าตนเองกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรก แถมยังเป็นของขวัญพิเศษ เนื่องในวันครบรอบ 7 ปี ของทั้งคู่อีกด้วย

โดยสาว “ฝ้าย นิชานันท์” ได้โพสต์ภาพคู่สามีและโชว์ภาพอัลตราซาวด์ลูกน้อยในครรภ์ให้ชมกัน พร้อมแคปชั่นว่า “Happy 7th Anniversary to my Love ! @wayoons This year we got a precious present ! Our baby is coming kaa !! And so the adventure continues… Hahah ! #ของขวัญครบรอบ7ปีของเรา ในที่สุด !”

งานนี้เพื่อนๆ ในวงการและแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงกันเป็นจำนวนมาก

