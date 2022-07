จะมีเรื่อง 4โค้ชแย่งกันวุ่น นักร้องเสียงพิฆาตบาดใจ ป๊อบให้โอ๊ตช่วยเงิบเลย

วุ่นทั้งรายการ 4โค้ช แย่งกันนัวงัดสารพัดวิธี โจอี้ บอย โทรหา บอย โกสิยพงษ์ ป๊อบ ต่อสายหาโอ๊ต หว่านล้อมก็เงิบ โค้ชก้อง ถึงกับย้ายเก้าอี้ นักร้องเสียงพิฆาตบาดใจ สุดท้ายใครได้คว้าตัวไป

เริ่มแล้วอย่างพีก กับ รายการ The Voice All Stars รอบ Blind Audition Ep.1 รวมตัวเหล่านักร้องในตำนานจากเวที The Voice ได้ยินเสียงร้องแต่ละคนก็ทำเอา โค้ชทั้ง 4 คน โค้ชโจอี้ บอย , โค้ชเจนนิเฟอร์ คิ้ม , โค้ชก้อง สหรัถ และ โค้ชป๊อบ ปองกูล

แต่ที่สร้างความวุ่นวายในรายการหนักมาก เห็นจะเป็นเจ้าของเสียงร้องที่ทำให้ 4 โค้ชต้องกดแล้วหันมากันหมดทั้ง 4 คน คือ เพียว เอกพันธ์ ที่เคยอยู่กับทีมสิงโต กลับมาคราวนี้ยิ่งพัฒนาฝีมือขึ้นไปอีก โดยมาในเพลง Where Do Broken Hearts Go

โค้ชคิ้มได้ฟังเพลงแล้วรีบกดหันมาคนแรกเลย ก่อนโค้ชทุกคนต้องมนต์เสียงต้องกดหันมาหมด ก่อนจะเปิดศึกแย่งตัว เพียว กันให้วุ่น ถึงขั้นจะมีเรื่องเลย โค้ชป๊อบต้องเดินไปเคลียร์กับโค้ชคิ้ม ด้านโค้ชก้องต้องย้ายเก้าอี้หนีเลย เรียกเสียงฮา

ก่อนทั้ง 4 โค้ชจะงัดสารพัดวิธีแย่งตัว โค้ชโจอี้บอยถึงกับโทรหา บอย โกสิยพงษ์ ให้ช่วยเกลี้ยกล่อมให้เลือกโจอี้บอย ด้าน โค้ชคิ้ม ต่อสายหา แม็ค ศรัณย์ คนแต่งเพลงให้ นนท์ ธนนท์ มาช่วย

ทำเอา โค้ชป๊อบ ต้องต่อสายหา โอ๊ต ปราโมทย์ ให้มาช่วยกล่อม แต่ปรากฏเจอเพื่อนหักหลัง บอก เพียว อย่าไปเลือกโค้ชป๊อบ เงิบเลยทำเอาฮาหนัก