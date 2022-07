ทนายตั้ม รับเป็นทนายให้ ‘พอร์ส Yes Indeed’ หลังขอเลิกสัญญา จ่อโดนต้นสังกัดฟ้อง เผยติดสัญญาที่อาจจะทำให้เสียโอกาส และไม่เป็นธรรม

กลายเป็นเรื่องราวฟ้องร้อง สำหรับ ‘พอร์ส – นรากร อิสระวรางกูล‘ นักร้องนำวงดนตรีวัยรุ่นเปิดหมวกที่ดังในชั่วข้ามคืนอย่างวง ‘Yes Indeed’ เมื่อจ่อโดนฟ้อง หลังจากผู้ปกครองเข้ามาเจรจาขอยกเลิกสัญญากลางคันกับบริษัทต้นสังกัด ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา

โดยเพจ The Guitar Mag เผยข้อมูลกับทางต้นสังกัดได้ความว่า ก่อนหน้านี้ผู้ปกครองของ ‘พอร์ส นรากร อิสระวรางกูล’ เข้ามาขอเซ็นสัญญากับทาง EXP Entertainment เพื่อที่จะเป็นศิลปิน และขออนุญาตเล่นเปิดหมวกหารายได้ควบคู่ไปด้วย ซึ่ง EXP Entertainment ยินยอมให้ เนื่องจากเป็นการหารายได้ของตัวพอร์สเอง โดยไม่มีการเข้าไปยุ่งในส่วนนี้แต่อย่างใด

นอกจากนี้ EXP Entertainment สร้างคอนเทนต์ของพอร์สร่วมกับศิลปินคนอื่นๆ มาโดยตลอด พร้อมเตรียมแผนออกซิงเกิลเดี่ยว และมีการดำเนินงานไปแล้ว 90% โดยมีแพลนที่จะปล่อยในเดือนส.ค.65 แต่พอร์สที่ไปเล่นเปิดหมวกและมีกระแสในโซเชียล ช่วงต้นเดือนมิ.ย.65 ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ปกครองของ พอร์ส ติดต่อขอยกเลิกสัญญา และได้เข้ามาพูดคุยกับทีมผู้บริหาร EXP Entertainment โดยการเจรจาวันที่ 21 มิ.ย.65 จบลงด้วยการที่ EXP Entertainment ให้พอร์สได้ทำงานกับวง ‘Yes Indeed’ ได้ แต่ต้องแจ้งเรื่องงานและคิวงานให้ EXP Entertainment ทราบ เพราะยังมีแผนงานออกซิงเกิลเดี่ยวของพอร์ส

วันต่อมาผู้ปกครองติดต่อขอเข้ามาคุยกับผู้บริหารอีกครั้ง ในวันที่ 23 มิ.ย.65 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะขอยกเลิกสัญญา ทั้งนี้XP Entertainment ยังยืนยันเช่นเดิม เนื่องจากได้ทำงานในส่วนต่างๆ มาโดยตลอด และไม่อยากให้เกิดการฟ้องร้องเกิดขึ้น ซึ่งผู้ปกครองของพอร์ส ยังคงเพิกเฉย จงใจทำผิดสัญญา ยังรับงานจ้างเองโดยไม่แจ้งให้ทางต้นสังกัดทราบ

ล่าสุดเพจ ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ โพสต์ภาพนักร้องวง Yes Indeed พร้อมระบุว่า น้องๆวง Yes Indeed Band ที่กำลังโด่งดังจากความสามารถทางดนตรีของตัวเอง และเป็นปรากฏการณ์ที่มีคนไปรอชมการแสดงดนตรีของน้องๆ อย่างล้นหลามที่สยามสแคว์ มาปรึกษากรณีของนักร้องนำ น้องพอร์ส ติดสัญญาที่อาจจะทำให้น้องเสียโอกาส และไม่เป็นธรรม ว่ามีทางพอจะช่วยน้องได้ไหม? ตอนนี้พี่ตั้มรับเป็นทนายให้แล้ว FC ของน้องๆหายห่วงได้เลยครับ