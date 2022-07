มั่นใจสามีทำโลกสะเทือน ทักทายจากฮอลลีวูดมาแล้ว รอบปฐมทัศน์หนังถ้ำหลวง วิกกี้ สุดรักภูมิใจสามีสู่ฮอลลีวู้ด เวียร์ คิดถึงภรรยา

ภาพยนตร์ Thirteen Lives (สิบสามชีวิต) หนังถ้ำหลวงฉบับฮอลลีวู้ด ที่มีนักแสดงไทยหลายคนเข้าร่วม กับ รอบปฐมทัศน์ โดย วิกกี้ ภรรยาพระเอก เวียร์ ศุกลวัฒน์ หนึ่งในนักแสดง ได้โพสต์ภาพสามี พร้อมแคปชั่นถึงคู่ชีวิตด้วยความยินดีและภูมิใจครั้งนี้กับเส้นทางสู่ฮอลลีวูด สุดรักบอกรักคุณสามีที่รักด้วยว่า

Dear my life partner, I am very glad and proud of you with your journey in Hollywood and I am sure you will rock the world . Your family, friends, FC and I always support you. You are our best friend, comfort, and happiness. I love you, my dear husband #weir19inhollywood @weir19

โดยหนุ่มเวียร์ได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงภรรยาสุดคิดถึงด้วยว่า Miss u already @vikkiiexplorer ด้าน คุณแม่แหม่ม คุณแม่ของหนุ่มเวียร์ก็คอมเมนต์สุดภูมิใจลูกชายเช่นกันว่า Thirteen lives premiere, Hollywood LA!! WOW! Proud of you, my dear son