ช็อกรอแถลงความจริง! ไอซ์ อภิษฎา โดน ไอจีปริศนาบุกคอมเมนต์รัว ตอบกลับเพื่อนดารา ลั่นตนเองมีสามีคนเดียวกัน หลัง ดาราสาว ประกาศข่าวดี

หลังจากก่อนหน้านี้นักแสดงสาวหุ่นแซ่บ “ไอซ์ อภิษฎา เครือคงคา” เซอร์ไพรส์ประกาศข่าวดีรอบ2ติด ทั้งถูกแฟนหนุ่มขอแต่งงาน และเมื่อไม่นานมานี้ “ไอซ์” ประกาศข่าวดีรอบ 2 เป็นว่าที่คุณแม่แล้ว เนื่องจาก ตนเองได้ตั้งครรภ์ลูกคนแรกได้ประมาณ 3 เดือน

ล่าสุด ไอซ์ อภิษฎา อุ้มลูกน้อยในท้อง บินไปพักผ่อนไกลที่ต่างประเทศ พร้อมอวดรูปสุดแซ่บ และเล่าถึงโมเมนต์แห่งความสุขว่า “I went to Santa Barbara. Enjoyed a wonderful Pacific Ocean view but I got are pictures from the restrooms”

ซึ่งมีความหมายว่า “ฉันไปถึงซานตาบาร์บาร่า เพลิดเพลินกับวิวมหาสมุทรแปซิฟิกที่ยอดเยี่ยม แต่ฉันกลับได้รูปจากห้องน้ำ” ทำเอาเหล่าคนบันเทิงและแฟนคลับตะลึงหนักกับหุ่นสุดแซ่บของว่าที่คุณแม่กันใหญ่

แต่แล้วกลับมีผู้ใช้อินสตาแกรมปริศนารายหนึ่ง ที่ใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปผู้หญิงเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับเพื่อนดาราที่เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในไอจีของ ไอซ์ หลายข้อความ ในทำนองว่า “ตนเองมีสามีคนเดียวกันกับสาวไอซ์” แต่เรื่องราวนี้จะเป็นยังไง คงต้องรอฟังความจริงจากปากของ ไอซ์ ดีที่สุด

ขอบคุณอินสตาแกรม apitsada