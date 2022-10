'น้องมะลิ' ปลื้มเต้นเวิร์กช็อป "เจบี Got7" ถึงกับไม่ยอมสระผม พีกแคปชั่นแม่โบว์

ยิ้มไม่หุบ ‘น้องมะลิ’ ปลื้ม ร่วมเต้นเวิร์กช็อป “เจบี Got7” ถึงกับไม่ยอมสระผม พีกแคปชั่นแม่โบว์ แฟนคลับแห่ชมความเก่ง

เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2565 โบว์ แวนดา สหวงษ์ เป็นปลื้ม โพสต์คลิปวิดีโอลูกสาวสุดเก่ง น้องมะลิ พาขวัญ โชว์สเต็ป ร่วมเต้นเวิร์กช็อปกับ แจบอม หรือเจบี Got7 ศิลปินเกาหลีชื่อดัง ในเพลง go Up ในอัลบั้ม Be Yourself

พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “กลับบ้านมาหาแม่พร้อมกับรอยยิ้มที่หุบไม่ได้ และยังบอกอีกว่า

มะลิ: แม่คะ วันนี้หนูไม่สระผมนะคะ

แม่โบว์: ทำไม่อะ

มะลิ: พี่เจบีลูบหัวหนูมาค่ะ

แม่โบว์: ไหนแม่หอมหัวหน่อยซิลูกกกก”

ทำให้มีแฟนคลับเข้ามาชื่นชมความน่ารักและความเก่งของน้องมะลิเป็นจำนวนมาก แต่ที่พีกคือแคปชั่นของแม่โบว์ที่ทำเอาหลายคนต่างเห็นด้วยและอยากหอมหัวน้องมะลิ อาทิ “มะลิโชคดีมากเลยนะได้เต้นกับคนเก่งๆอย่างพี่เค้าอะค่ะ พี่เค้าเก่งมากเลยนะ ร้องเก่ง เต้นเก่ง พี่เค้าลงใน ตต.มีคนชมมะลิเยอะเลย น่ารักที่สุด”, “พีคกว่าน้องมะลิไม่สระผม ก็แม่โบว์ขอหอมหัวนี่แหละ555”, “ชอบความแม่ขอหอมหัวค่ะ”, “น้องเก่งมากๆเลยลูกน้องมะลิเต้นกับพี่เจบีด้วย”, “แม่โบฝากหอมหัวพี่ลิด้วยค๊า” เป็นต้น

โดยก่อนหน้านี้ เจบี ได้แสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก 2022 WORLD TOUR JAY B “TAPE: PRESS PAUSE” in Bangkok เมื่อวันที่ 14-16 ต.ค.2565 ที่ IMPACT Exhibition Hall 5,6 เมืองทองธานี