หลินจื้อหลิง ดาราสาว ชาวไต้หวัน เผยว่า ไม่เคยทะเลาะกับสามีชาวญี่ปุ่นเลยตลอด 3 ปี ด้วยเหตุผลชวนขำว่า เพราะภาษาญี่ปุ่นของเธอไม่แข็งแรง

หลินจื้อหลิง นักแสดง-นางแบบ ชาวไต้หวัน ผู้โด่งดังจากภาพยนตร์ สามก๊ก ตอน โจโฉแตกทัพเรือ ได้ออกมาปรากฎตัวกับสื่อครั้งแรกในรอบสองปีเพื่อโปรโมตหนังสือ Be Your Better Self พร้อมเล่าถึงชีวิตคู่ของตนเอง

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2019 จื้อหลิง ได้ออกมาประกาศแต่งงานกับ อากิระ นักแสดงหนุ่มชาวญี่ปุ่นอดีตสมาชิกวงเจป๊อปชื่อดัง Exile และหลังจากแต่งงานดาราสาวก็หายหน้าจากวงการไปนาน เพราะย้ายตามสามีไปญี่ปุ่น

เวลาผ่านมา 3 ปี เมื่อจื้อหลิงคัมแบ็กวงการแสดงอีกครั้ง สำนักข่าวไต้หวันจึงใช้โอกาสนี้ถามเรื่องชีวิตรักของเธอ โดยจื้อหลิงเผยว่า ความรักของเธอและสามียังไม่เปลี่ยนแปลง นักข่าวจึงถามถึงเคล็ดลับชีวิตคู่และได้คำตอบว่า “ทั้งสองไม่เคยทะเลาะกันเลยในชีวิตแต่งงาน”

จื้อหลิง ตอบติดตลกว่า “มันอาจเป็นเพราะภาษาญี่ปุ่นฉันไม่ค่อยแข็งแรงนัก ดังนั้นหลายๆ สิ่งต้องพึ่งการแปลภาษาค่ะ” อย่างไรก็ตาม เธอแบ่งปันว่าเธอกับอากิระทำข้อตกลงกันว่าเมื่อคนใดคนหนึ่งโกรธ พวกเขาจะจดบันทึกลงในบันทึกแล้วส่งให้อีกฝ่ายหนึ่ง

ที่มา: 8days