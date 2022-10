มีความสุขไปกับคนจิตใจดีๆ อุ๋ย บุดด้าเบลส โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว ชื่นชม ‘โตโน่ ภาคิน’ ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ลั่นไม่ก้าวก่าย คนเห็นต่าง

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการ One Man And The River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ ของดาราหนุ่ม “โตโน่ ภาคิน” ที่ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งไทยไปที่สปป.ลาว แล้วจากสปป.ลาวว่ายกลับมาที่ฝั่งไทย เป็นระยะทางรวม 15 กม.

เพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทย และ สปป.ลาว ท่ามกลางประชาชนทั้งชาวไทยและชาวลาว รวมถึงผู้ใช้โลกโซเชียลร่วมบริจาคเงินกันอย่างล้นหลาม แต่ไม่วายมีกระแสดราม่ามาเป็นระยะ

ล่าสุด (22 ต.ค.65) นักร้องหนุ่ม “อุ๋ย นที เอกวิจิตร” หรือ “อุ๋ย บุดด้าเบลส” ออกมาชื่นชมถึงโครงการ One Man And The River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ ของ “โตโน่” รวมถึงแสดงความคิดเห็นถึงดราม่าที่เกิดขึ้น

โดยการแคปคอมเมนต์ของผู้ใช้โซเชียลชาวลาวคนหนึ่งที่ได้ขอบคุณ “โตโน่” และพูดถึงกระแสดราม่าไว้ว่า “คนลาวเข้าใจคนไทยมีดราม่ากับโตโน่ แต่เงินที่แบ่งไปช่วยเหลือ โรงพยาบาลลาว คนลาวแทบอยากจะกราบขอบคุณจริงๆ เพราะช่วยคนลาวได้เยอะมากแบบมหาศาลเลย เงินจำนวนนี้ โรงพยาบาลลาว ไม่มีวันได้รับขนาดนี้มาก่อน มันต่อชีวิตคนเราได้จริงๆ และคนลาวส่วนใหญ่ก็ติดตามสื่อไทย เขาก็ขอบคุณโตโน่ ขอบคุณคนไทยที่โอนเงินมา ทุกคนที่เป็นคนลาวต่างรู้และเข้าใจว่า เงินทุกบาทก็มาจากคนไทยที่ช่วย”

พร้อมกันนี้ “อุ๋ย Buddhabless” แสดงความคิดเห็นถึงคอมเมนต์ของชาวลาวและโตโน่ว่า “ปัญหาเชิงโครงสร้างในประเทศลาวเราคงจะแก้ให้เขาไม่ได้ แต่การช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สามารถทำผ่านกิจกรรมที่เป็นกุศลแบบนี้ที่โตโน่ทำได้ ยิ่งเห็นชาวลาวที่ออกมาต้อนรับยิ้มแย้มดีใจ จิตเค้าก็เป็นกุศลไปด้วยเพราะชื่นชมยินดีกับคนที่ทำสิ่งดีๆ

ซึ่งสภาพจิตใจแบบที่เป็นอกุศล ก็เป็นทางเลือกของแต่ละคน เราไม่มีสิทธิก้าวก่าย ได้แต่เห็นใจที่มนุษย์ทุกคนก็มีความทุกข์แตกต่างกันไป แต่วันนี้ผมมีความสุขไปกับคนจิตใจดีๆ ที่ลงมือทำอะไรดีๆ ด้วยเจตนาดี ทุกคน #โตโน่ภาคิน”

ขอบคุณเฟซบุ๊ก Oui Buddhabless