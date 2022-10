คนอิจฉามาช่วยอะไรได้มั้ย? ป๋าเทพ โพธิ์งาม พูดถึง ‘โตโน่ ภาคิน’ หลังว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงได้สำเร็จ ซัดดราม่า ถามจี๊ดเขาทำอะไรผิด

เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับโครงการ One Man And The River หนึ่งคนว่ายหลายคนให้ ของดาราหนุ่ม “โตโน่ ภาคิน” ที่ว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งไทยไปที่สปป.ลาว แล้วจากสปป.ลาวว่ายกลับมาที่ฝั่งไทย เป็นระยะทางรวม 15 กม.

เพื่อระดมทุนจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลไทย และ สปป.ลาว ท่ามกลางประชาชนทั้งชาวไทยและชาวลาว รวมถึงผู้ใช้โลกโซเชียลร่วมบริจาคเงินกันอย่างล้นหลาม แต่ไม่วายกลับมีกระแสดราม่ามาเป็นระยะ

ล่าสุด ป๋าเทพ โพธิ์งาม ได้ออกมาไลฟ์สดขายของผ่านเพจ ขนมเปี๊ยะขั้นเทพ โดยช่วงหนึ่ง ป๋าเทพ ได้พูดถึงกระแสดราม่าของ โตโน่ ว่า ผมรักโตโน่ คนตั้งใจทำอะไรและประสบความสำเร็จ เก่ง ใช้ได้เลย แล้วถามว่าคนอิจฉามาช่วยอะไรได้ไหม ไม่ได้ช่วยอะไรได้เลย

ซึ่งโตโน่เขาทำคนเดียว ใครจะพูดไปด่าอะไรเขาก็ไม่ได้แคร์อะไร แล้วความสำเร็จของเขาเป็นยังไง ชื่นชมทั้ง 2 ฝั่ง คนฝั่งไทยและฝั่งลาวรอรับยิ่งกว่างานอะไรซะอีก

โดย 3 ชั่วโมงได้เงินบริจาค 60 ล้านบาท คุณไปทำอะไรที่ไหนได้ง่ายๆอย่างนี้ไม่มีหรอก ไม่ได้โกงใครด้วย และก็ชัดเจนแจ่มแจ้ง เหมือนอย่าง “ตูน บอดี้สแลม” วิ่งได้เงินบริจาคเป็นพันๆล้าน

แต่พวกคุณไปบูลลี่เขามันมีประโยชน์อะไรบ้างหรือเปล่า แล้วนี่มันทำให้ทุกคนเขาเบื่อหน่ายในการที่คุณพูดไม่ตรง พูดโกหก พูดไม่จริง แล้วสักวันคนก็จะรู้มาเรื่อยๆในการโกหกของพวกคุณ ไม่รู้เขามายังไง กูจะขัดให้ได้ ไปตรงนี้ไม่ได้ก็จะแถๆไปอย่างนั้น ถ้าไม่ชอบ เขาไปทำอะไรให้เรา แต่ถ้าไม่ชอบต้องพูดเพราะอะไรถึงไม่ชอบเขามันต้องบอกกัน อย่างโตโน่มันทำอะไรผิดบ้างเปล่า มันก็ไม่มีอะไรผิด

