ปมร้อนระอุยังไม่จบ One Man and The River หมอก้อง ปลื้มใจ โตโน่ ฟาดใคร พูดเพื่อ? มันใช่เวลามั้ย-อย่าอคติ คนโยง หมอริท

จากโครงการ One Man and The River หนึ่งคนว่าย หลายคนให้ กับการว่ายน้ำข้ามโขงของ โตโน่ ภาคิน ท่ามกลางกระแสดราม่าถาโถมมาหมาย ล่าสุดแม้ภารกิจดังกล่าวจะจบไปแล้ว แต่โลกโซเชียลก็ยังมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายมุมมองกันอยู่

ล่าสุดโซเชียลแห่แชร์ นพ.สรวิชญ์ สุบุญ หรือ หมอก้อง นักแสดงหนุ่มก็ออกมาเคลื่อนไหว หลัง หมอริท เรืองฤทธิ์ ฝากถึง โตโน่ ต่อให้พี่ว่ายน้ำข้ามโขงเป็น 10 รอบ ได้เงินบริจาคมากว่า 1000 ล้าน หมอ พยาบาล ก็เหนื่อยเท่าเดิม และประเด็นการจัดการของระบบสุขภาพและการรับบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ จนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโซเชียลต่างๆ นานา นั้น

หมอก้อง ได้เคลื่อนไหวร่วมส่งกำลังใจ โตโน่ พร้อมทั้งฝากข้อความซึ่งคนโยงว่าน่าจะหมายถึง หมอริท ด้วยว่า “พูดเพื่อ??? หวังดีเหรอ มันใช่เวลามั้ย ใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันสิ จะรอคนโน้นคนนี้มาทำทำไม คนมีหน้าที่หลักๆ เค้าก็ทำอยู่ ไม่ใช่ไม่ได้ทำ อย่าอคติ เพียงแต่อาจจะทำได้ยังไม่ถึงระดับที่น้องพอใจ ก็นี่ไง… มีคนมาช่วยเท่าที่เขาทำได้อยู่นี่ไง

จากหนึ่งคนเป็นหลายๆ คน ช่วยกันบริจาค ก็การบริจาคเป็นทางที่พวกเขาสามารถช่วยได้ไง เขาเลยทำจะให้ เขาไปแก้ไขโครงสร้างสาธารณสุขหรือไง ไม่เห็นด้วยก็น่าจะเฉยไว้ คนที่เค้าทำ เค้ายอมเหนื่อยให้ส่วนรวม แม้คนที่ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรม ด่าเค้าปาวๆ ก็ยังได้ประโยชน์ไปด้วย เพราะเขาทำ “เพื่อส่วนรวม”

จริงๆ ผมก็ไม่ได้สนิทกับโตโน่ แต่ในฐานะแพทย์คนนึง กล้าพูดได้เต็มปากว่า หมอคนนี้เห็นสิ่งที่โน่ทำแล้ว ปลื้มใจหายเหนื่อยครับ… ยิ่งเห็นว่ามีคนร่วมบริจาคมาเยอะขนาดนี้ด้วย ยิ่งหายเหนื่อย… มันหายเหนื่อยเพราะเห็นว่าในสังคมยังมีคนกลุ่มหนึ่ง ไม่เล็กด้วย ที่เห็นใจพวกเรา และอยากช่วยเหลือพวกเราด้วยวิธีที่พวกเขาทำได้… ขอบคุณมากครับ”