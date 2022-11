ผจก. ใจหายแว้บ เต๋อ หอบดอกไม้หา ใหม่ ตะโกนลั่นบ้านยังไม่เสร็จ

เจอซีน เต๋อ ฉันทวิชช์ ธนะเสวี หอบดอกไม้มาหา ใหม่ ดาวิกา ทำเอาผู้จัดการของสาวใหม่ ถึงกับตกใจ รีบพูดเสียงดังทันทีว่า “อุ้ยตายแล้ว น้องใหม่ๆ say no นะลูก น้องใหม่ say no ไว้ก่อน say no นะลุก บ้านยังไม่เสร็จ”

ทางด้านเต๋อ ถึงกับต้องโบกมือ แล้วบอกว่า “เดี๋ยวๆ ยังไม่ขอครับ” ซึ่ง น้ำพราว ผู้จัดการของหนูใหม่ก็เกิดคลิปภาพความน่ารักมาฝาก พร้อมเขียนแคปชั่นว่า say….(yes/no) แม่ใจหายแว้บ!!

งานนี้แฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างสนุก อาทิ Say no ก่อนนน บ้านยังไม่เสร็จ 555 น่ารักกกมากค่า ,บ้านเสร็จค่อย say yes เนอะ, เสียงเซย์โนคือดังมาก😂, งื้อน่าร้ากก เอ็นดูท่ากอดลุงของดาวิ❤️ฯลฯ

ขอบคุณรูปจากไอจี : nampraw