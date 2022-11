อั้ม พัชราภา แฮปปี้ลอยกระทงกับคนเดิมเหมือนทุกปี วันเกิดปีนี้งดของขวัญ บอกหวานใจ พก ไม่ต้องให้อะไร หาเงินเองได้ ปัดช่วยแฟนขายรถ ลั่นยอดขายดีแล้ว ไม่ต้องพึ่งอั้ม

วันที่ 12 พ.ย. 65 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นางเอกซุปตาร์ ‘อั้ม’ พัชราภา ไชยเชื้อ มาร่วมงาน The Elf 4th Anniversary & Celebrate ในฐานะพรีเซ็นเตอร์ The Elf Nano White Booster ฉลองความสำเร็จและครบรอบ 4 ปี แบรนด์ The Elf จากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ ถึงเรื่องงานแสดงที่ได้กลับมาร่วมงานกับคู่จิ้นอย่างพระเอก ‘ติ๊ก’ เจษฎาภรณ์ ผลดี อีกครั้ง ในละคร ลมพัดผ่านดาว รวมถึงโมเมนต์หวานร่วมลอยกระทงกับหวานใจหนุ่ม ไฮโซพก ประธานวงศ์ พรประภา

ร่วมงานกับติ๊กเป็นอย่างไรบ้าง? “ก็ถือว่าไปได้เร็วขึ้น สบายๆ เพราะทุกคนก็คุ้นหน้ากันอยู่แล้ว แต่ยังไม่เสร็จง่ายๆ น่าจะอีกนาน ยังมีเก็บเล็กๆ น้อยๆ 10 ตอนบทมาถึงแล้ว บทตอนที่ 11 กำลังจะมา”

คนคาดหวังกับผลงานอั้มที่นานๆ มาครั้ง กังวลไหม? “คนจะคาดหวังให้อั้มเล่นบทแรงๆ แต่อั้มไม่ได้คิดว่าบทแรงๆ จะทำให้เราแจ้งเกิด กลับมาดังอีกครั้ง ไม่ได้คิดแบบนั้น อั้มชอบบทที่เป็นชีวิตจริงๆ ของคน กินข้าวจริงๆ ขึ้นรถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตาม สะท้อนให้เห็นตัวตนของเรา มีคนบอกเล่นตัวร้ายๆ แล้วมันจะดี บอกอั้มเล่นตัวร้ายแล้วมันจะดี คนเรามันร้ายขนาดนั้นเลยเหรอ อั้มว่านานๆ รับดีกว่า ร้ายไม่ได้เหนื่อยกว่านะ เรื่องนี้ยากสำหรับอั้มเหมือนกัน ไม่ได้ใกล้เคียงตัวอั้มเลย เราก็คิดว่ามีคนๆ หนึ่ง มีตัวละครที่มันมีคนแบบนี้จริงๆ แค่ไม่ใช่เรา”

จะได้เห็นกันปีหน้า? “ต้องได้เห็นแล้วเนอะ ตอนนี้เริ่มถ่ายได้เร็วขึ้น จากที่บางทีหยุดมานาน บางทีคนนั้นติดโควิดต้องหยุดอาทิตย์นึง คนนี้ติดต้องหยุดอีกอาทิตย์นึง แต่อั้มยังไม่ติดนะจ๊ะ (กังวลไหม?) กังวลจนไม่กังวลแล้ว กังวลไปก็ไม่มีคนสุข แต่แค่ระวัง อย่างแบบนี้เลี่ยงไม่ได้ เพราะทำงานก็ได้เงินเนอะ มันเลี่ยงไม่ได้ เราก็ต้องมาทำงาน ที่ผ่านมาอั้มเก็บตัวนานมาก ก็คิดว่าคนเราชีวิตมันก็ต้องดำเนินต่อไป”

เคยเฉียดๆ คนติด? “ช่างแต่งหน้า เฉียดๆ 2 ล็อตติดๆ กันเลย อะไรจะเกิดก็ต้องเกิดแต่พยายามจะไม่ไปเที่ยวกลางคืน อะไรตัดได้ก็ตัดที่มันไม่สำคัญ เที่ยวกลางคืนไม่ได้ทำให้มีความสุขขนาดนั้นก็ตัดออก ถ้าไม่ใช่วันเกิดเพื่อนก็ไม่ไป ชวนเพื่อนมาบ้านก็ตรวจเอทีเคกันไป นั่งด้วยกันได้ อะไรเลี่ยงได้ก็เลี่ยง เราไม่อยากเป็น เป็นแล้วมันกระทบงานด้วย การป้องกันตัวเองยังเท่าเดิม ผ่อนลงบ้าง แต่พยายามไม่ไปในสถานที่ที่มันเสี่ยงเกินไป ก็ดูแลตัวเอง พ่ออั้มเป็นแล้ว แต่อั้มไม่ติด แม่ก็ยังไม่ติด”

ย้อนไปวันลอยกระทงหน่อย? “ไปลอยก่อนวัน เพราะวันจริงไม่สะดวกไป อั้มจะลอยทุกปี พอดีไปร้านอาหาร แล้วมีกระทงอยู่แล้ว ก็ขอลอยก่อน”

มีรูปลอยด้วยกับคนนี้ทุกปีเลย? “(เขิน) ก็ได้ค่ะ ไม่รู้จะตอบยังไง อยากลอยกับคนอื่นมันก็ไม่ใช่ไง ก็แฮปปี้ดี”

แฟนๆ ลุ้นอยู่นะ? “ก็ค่อยๆ ไปค่ะ ตั้งแต่โควิดก็ไม่ค่อยได้เจอกันแบบเมื่อก่อน นานๆ เจอกันที ก็ระวังกันค่ะ”

ไปช่วยพกขายรถมาด้วย? “ไม่เกี่ยวด้วยอะไรเลย ไม่ได้รับเงินเป็นพรีเซ็นเตอร์ใดๆ เลย เขาขายได้ด้วยตัวเขาเองอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องพึ่งอั้มเลย ก็แซวเขา เขาใส่เสื้อขับรถมาแล้วเปลี่ยนสีมาเรื่อยๆ ก็แซวเขา ถ่ายรูป ยอดขายเขาดีอยู่แล้ว”

รับค่าตัวพรีเซ็นเตอร์ไหม? “ไม่ได้รับ แต่ของค่าตัวเป็นของขวัญอย่างอื่นได้ ให้ก็ดี ให้ก็ขอบคุณ”

ใกล้วันเกิดแล้ว ขอพกเลย? “ปีนี้งดของขวัญนะคะ อยากให้เขาทุ่มเทกับการทำงานของเขา ใช้จ่ายเยอะๆ กับอย่างอื่นไปเลย เราไม่ต้อง ไม่ต้องมาอะไรกับเราเลย เราพอหาเงินได้ (คือไม่เอาเลย?) แล้วแต่ แต่เราบอกแล้วว่าไม่ต้องให้เราหรอกนะ”

งานจัดไหม? “จัดค่ะ แต่ก็ต้องตรวจ ด้วยเพื่อนอั้มไม่ค่อยได้ทำงาน ไม่ค่อยได้ออกไปไหนกันอยู่แล้ว ก็จะปลอดภัยกันทั้งนั้น”