Gmm ให้ทนายดำเนินคดีเว็บพนัน แอบอ้างชื่อ ‘ไบร์ท วชิรวิชญ์’ สร้างความเสียหาย

Gmm ให้ทนายดำเนินคดีเว็บพนัน / มิจฉาชีพออนไลน์ กับเว็บไซต์การพนัน ยังคงมีให้เห็นกันเกลื่อนกลาด ตามหน้าอินเตอร์เน็ตอยู่ร่ำไป สร้างความรำคาญให้กับผู้คนที่ใช้อินเตอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ มากกว่านั้นบางเว็บบางเพจ ใช่วิธีการดึงดูดให้ผู้คนสนใจ โดยการใช้หน้าหรือรูปนักร้องนักแสดง ศิลปินคนดัง ประกอบเว็บดังกล่าวขึ้นมา

อย่างล่าสุด GMMTV ต้นสังกัดของพระเอกดัง ‘ไบร์ท’ วชิรวิชญ์ ชีวอารี ได้โพสต์หนังสือฉบับหนึ่ง โดยมีข้อความวว่า “GMMTV ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางบริษัทฯ ได้มอบอำนาจให้ “ทนายเจน ไพศิษฐ์” เป็นตัวแทนของนักแสดงในสังกัด “ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี” เข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดี กับผู้ที่แอบอ้างนำรูปถ่ายของ “ไบร์ท”

ใช้เป็นรูปโปรไฟล์กับใช้ชื่อ ผ่าน Facebook Fanpage ชื่อ “ไบร์ท วชิรวิชญ์” ไปโฆษณาให้ประชาชนเข้าถึงการพนันออนไลน์ ในเว็บไซต์ชื่อ “APP 69live สาวสวยไลฟ์สด / @4569xx / @LOTTO_77 ลุ้นมันส์ครบทุกรส / @LOTTO_432 สนุกครบครันลุ้นมันส์ทันใจ / @NEWYORK_888 สนุกเร้าใจลุ้นมันส์กว่าเดิม และ @SEXYGAME_1688 เล่นสนุกลุ้นง่าย”

ที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดและได้รับความเสียหาย เป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ หากปรากฎการกระทำเช่นนี้ ไม่ว่ากรณีใดๆ กับนักแสดงในสังกัด ทางบริษัทฯ จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด 15 พฤศจิกายน 2565

GMMTV has appointed attorney of law Jane Phaisit as our legal representative to meet with official inspectors to take legal action against individuals who used the name and photos of ‘Bright’ Vachirawit Chivaaree to create an impersonating Facebook page which has caused misunderstandings and damages to the public.

