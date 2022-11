วิวาห์ชื่นมื่น! เกต จิณภัค น้องสาว แก้ม วิชญาณี เข้าพิธีวิวาห์หวานแฟนหนุ่มฝรั่ง ริมทะเลภูเก็ตสุดโรแมนติก แก้มสุดตื้นตัน ร้องเพลงอวยพรน้องเป็นฝั่งเป็นฝาแล้ว

เข้าพิธีวิวาห์ไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับ เกต จิณภัค หรือ เกต เดอะสตาร์ 6 น้องสาวสุดที่รักของนักร้องชื่อดัง แก้ม วิชญาณี เปียกลิ่น หรือ แก้ม เดอะสตาร์ หลังแฟนหนุ่มชาวต่างชาติ แอนเดรีย เดเนียล ได้เซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อเดือนมิถุนายน ปี 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุดวานนี้ (19 พ.ย.) เกต ได้จูงมือแฟนหนุ่มฝรั่ง เข้าพิธีวิวาห์หวานริมทะเลภูเก็ต บ้านเกิดของเจ้าสาว บรรยากาศเต็มไปด้วยความโรแมนติก ท่ามกลางครอบครัว แม่ พี่สาว เพื่อนสนิทที่มาร่วมเป็นสักขีพยานรักอย่างอบอุ่น

โดยเฉพาะ แก้ม วิชญาณี พี่สาว รู้สึกตื้นตันยินดีเป็นอย่างมาก ที่ได้เห็นน้องสาวสุดที่รักมีความสุขเป็นฝั่งเป็นฝาแล้ว ซึ่งเธอก็ได้ร้องเพลง พร้อมอวยพรน้องสาว ด้วยว่า

“We’re so happy for you @katechinapak เจ้าสาวสวยมากก ขอให้น้องสาวของพี่มีความสุขมากๆ พี่อยู่ข้างๆ เสมอไม่ว่าอะไรพี่กับแม่พร้อมซัพพอร์ตเกศในสิ่งที่น้องมีความสุขนะ รักที่สุดตลอดไปจ๊ะ”

IG : gamwichayanee