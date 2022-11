ปังเกินต้าน! ประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลก ลิซ่า BLACKPINK คว้าอันดับ 2 หน้าสวยที่สุด 2022 แถม 2 พระเอกไทย ติดท็อป 10

เป็นที่ตั้งตารอและได้รับความสนใจทุกปีกับการจัดอันดับผู้หญิงและผู้ชายที่มีใบหน้าสวยและหล่อที่สุดในโลก โดยครั้งนี้จัดอันดับโดยทวิตเตอร์ 100 the best face โดยเผยอันดับ TOP FACE OF THE YEARS 2022 ใบหน้าสวย-หล่อที่สุดในโลก

ซึ่งอันดับที่ 1 ตกเป็นของ คิมแทฮยอง หรือ วี ศิลปินหนุ่มสุดฮอตแห่งบอยแบรนด์ BTS จากประเทศเกาหลีใต้ ส่วนอันดับ 2 ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นสาวสวยมากความสามารถอย่าง ลิซ่า ลลิษา มโนบาล หรือ ลิซ่า BLACKPINK อันดับ 3 คือ หนุ่ม จองกุก แห่งบอยแบรนด์ BTS

ส่วนอันดับ 4 และ อันดับ 5 เป็นสาว ๆ คิม เจนนี่และคิม จีซู เมมเบอร์วงเกิร์ลกรุ๊ป BLACKPINK ตามด้วยอันดับ 6 หนุ่มตาหวาน ชาอึนอู บอยแบรนด์ Astro และอันดับ 7 คือ จิน หรือ คิมซอกจิน จากบอยแบรนด์ BTS

นอกจากนี้ ยังมีพระเอกหนุ่มสุดฮอตขวัญใจสาวไทยและแฟน ๆ อินเตอร์เข้าไปติดอันดับความหล่อระดับ TOP 10 ของโลก วิน เมธวิน โอภาสเอี่ยมขจร คว้าอันดับ 8 และ ตามมาติด ๆ ด้วยอันดับ 9 ไบรท์ วชิรวิชญ์ ชีวอารี

ขอบคุณที่มาจาก @awards_special