แอน เล่านาทีเจอ ฮันโซฮี จังๆ ทำท่าช็อก! ชื่นชม สวย สง่า น่ารัก เสียดายไม่ทันได้คุยอะไรกัน

แอน เล่านาทีเจอ ฮันโซฮี / ซูเปอร์สตาร์เกาหลีใต้ “ฮันโซฮี” ที่รับบทเมียน้อยในซีรีส์เรื่อง The World of the Married เดินทางมาร่วมงานที่ประเทศไทยเมื่อวันก่อน และได้ถ่ายรูปเฟรมกับซูเปอร์สตาร์ไทย “แอน ทองประสม” ที่รับบทเมียหลวง ในซีรีส์ เกมรักทรยศ (The Betrayal) เวอร์ชั่นไทยที่รีเมก The World of the Married

ล่าสุด แอน ทองประสม เปิดทางมาร่วมงาน “บัวผัน Fun Fair” เปิดตัวและชมภาพยนตร์เรื่อง “บัวผัน ฟันยับ” ที่ Suralai Hall ชั้น 7 ICONSIAM และได้เปิดใจถึงการได้เจอ ฮันโซฮี ซูเปอร์สตาร์ชาวเกาหลีใต้

ได้ไปเจอ ฮันโซฮี เป็นยังไงบ้าง? “พอดีล่ามของน้องก็แนะนำว่า เนี่ยเป็นเมียหลวงเวอร์ชั่นไทย เขาก็ทำหน้าช็อก แล้วก็ถอยออกไป 2 สเต็ป เรายังไม่ทันได้พูดอะไรก็โดนลากออกไป คือมีคิวต้องถ่ายรูปไง”

ในฐานะนักแสดง แววตานั้นคือยังไง? “แอนว่าเขาคงคิด คือเธอเหรออย่างนี้หรือเปล่า คือแอนก็คิดไม่ออกนะ ก็ดีใจที่ได้เจอกัน (เขาก้าวถอยหลังเลย?) ก็เป็นลักษณะสาวเกาหลีเนอะ ที่เขาทำท่าเอามือปิดปาก น่ารักๆ หรือเขาอาจจะกลัวก็ได้นะ ก็เหมือนเซอร์ไพรส์”

ไม่ได้ถามไถ่อะไรกันเลย? “ไม่มีเวลาได้ถามอะไรเลย วันนั้นงานค่อนข้างใช้เวลาแล้วทุกคนเหนื่อยกันหมดแล้ว เราก็จะหลับแล้ว ก็ไม่ได้มีจังหวะพูดคุยเท่าไหร่ (ถ้าได้ถามคำถามเดียวจากเขา จะถามอะไร?) “จะถามว่าเหนื่อยไหม (หัวเราะ) เพราะเหนื่อยมาก”

ตัวจริงเป็นยังไงบ้าง? “เขาสวยมากนะ และสมศักดิ์ศรีแล้วที่เขามีคนรักเยอะขนาดนี้ สวยจริง สง่างามน่ารัก ไม่ถือตัว (ได้เจอเขา ถึงแม้ว่าแป๊บเดียว แต่โมเมนต์ของเราเป็นยังไง?) คือเขาเป็นคนเก่ง แล้ววันหนึ่งเราได้เจอคนเก่ง แล้วอยู่ในโปรเจ็กต์ที่เราทำใกล้เคียงกัน ก็รู้สึกดี เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่เขามาในชีวิต”

หลายคนบอกว่าเป็นภาพหาดูยาก ซูเปอร์สตาร์ 2 ประเทศ ร่วมอยู่ด้วยกัน? “ใช่ๆ ก็เป็นความที่ซีรีส์เรื่องนี้ได้มีการพูดถึงค่ะ แต่ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะ (ยิ้มกรุ้มกริ่ม?) ก็เป็นภาพที่ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ที่นักแสดงระดับเขาจะมาปะทะนักแสดงของไทยเรา แล้วในงานทุกคนดูแลกันอย่างดี ทุกคนอยู่ด้วยความสมศักดิ์ศรีทั้งหมด มันสวยงาม”

มีถ่ายรูปมาไหม? “มีคนถ่ายให้ ตอนนั้นพูดตรงๆ กำลังจะหลับแล้ว แต่โชคดีมีคนกระตุกถึงคิวถ่ายรูปคู่แล้วนะ ก็ยังไม่ทันได้คว้ากล้องของตัวเอง ก็ได้รูปจากกล้องของคนอื่นค่ะ”