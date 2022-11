แพร พี่สาวพีชวิวาห์ ประภู อลังการ2ตระกูลหมื่นล้าน คนดังพรึ่บ-แม่เจ้าสาวสวยไม่เปลี่ยน

วิวาห์อลังการ แพร พิมพิศา พี่สาว พีช พชร จิราธิวัฒน์ เข้าพิธีวิวาห์ ประภู พรประภา ฮือฮาสองตระกูลหมื่นล้าน คนดังพรึ่บร่วมยินดี แม่เจ้าสาวสวยไม่เปลี่ยน

หลังมีภาพหวานขอแต่งงาน แพร พิมพิศา จิราธิวัฒน์ พี่สาวนักแสดงหนุ่ม พีช พชร ล่าสุดเข้าพิธีวิวาห์หวานแล้วกับ ประภู พรประภา เชื่อมทองแผ่นเดียวกันสองตระกูลหมื่นล้านเป็นที่ฮือฮามากๆ

โดยเผยบรรยากาศงานวิวาห์ แพร พิมพิศา จิราธิวัฒน์ กับ ประภู พรประภา เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 65 ที่ผ่านมา สุดชื่นมื่นสองครอบครัวใหญ่ร่วมอวยพรแสดงความยินดี อาทิ เจ้าสัว พร้อมทายาทเซ็นทรัลคนดัง พี่ๆน้องๆ เจ้าสาว พีช พชร , พาย เขมณัฏฐ์ , ป๊อก-มาร์กี้ รวมทั้งเครือญาติฝั่งเจ้าบ่าว ไฮโซพก ประธานวงศ์ , ประณัย พรประภา , แต้ว ณฐพร รวมทั้ง กรณ์ ณรงค์เดช , ศรีริต้า ณรงค์เดช เป็นต้น

ทั้งนี้ไม่พูดถึงไม่ได้กับคุณแม่เจ้าสาวคนสวย ส้ม ชนัดดา ที่สวยไม่เปลี่ยน ก็ได้โพสต์โมเมนต์หวานลูกสาวลูกเขย บรรยากาศงานวิวาห์ พร้อมข้อความด้วยว่า 𝓗𝓪𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓮𝓿𝓮𝓻 𝓵𝓸𝓿𝓮𝓭 𝓼𝓸𝓶𝓮𝓸𝓷𝓮? #poohpear 22-11-22

ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดี และแห่ชมทั้งเจ้าสาวและคุณแม่เจ้าสาวกันรัวๆ อาทิ น้าส้มสวยมากๆเลยค่า#ยินดีกับน้องแพรด้วยนะค๊ะ , เจ้าสาวสวยมากๆเลย #ยินดีด้วยนะคะ , สวยมากค่ะ ทั้งพี่ส้มทั้งหนูเเพร์ So very happy for all of you ka Big congratulations ค่ะ เป็นต้น

ด้าน ป๊อก ภัสสรกรณ์ ก็ได้เผยภาพของครอบครัวจิราธิวัฒน์ที่ร่วมเฟรมอย่างอบอุ่น พร้อมกับแคปชั่นร่วมยินดีเจ้าสาวและเจ้าบ่าวว่า “Congratulations to both of you @pearpimpisa @pooh_phorn”

ขณะที่ นางเอกสาว แต้ว ณฐพร หวานใจ ไฮโซประณัย พรประภา ญาติฝ่ายเจ้าบ่าว ก็โพสต์ภาพร่วมเฟรมบ่าวสาว พร้อมร่วมอวยพรด้วยว่า Big Congrats to both of you ka