ม้า อรนภา เคลื่อนไหวเดือด เป็นภาษาอังกฤษผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว หลังถูกแฉเดือด เอี่ยวปมตบหน้า ‘ดารารุ่นน้อง’ กลางเกาหลี ลั่นระวังไว้

เดือดกลางโลกโซเชียล เมื่ออดีตพิธีกรชื่อดัง “ม้า อรนภา” ถูกโยงเอี่ยวถึงปมแฉเดือดของทนายตั้ม ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกมาแฉ นักแสดงรุ่นใหญ่คนหนึ่ง ที่ได้รับจ็อบพาลูกค้า ซึ่งเป็น ดารารุ่นน้องช่องน้องสี ไปเสริมหล่อประเทศเกาหลี แต่กลับเกิดความไม่พอใจที่ ดารารุ่นน้อง ไม่ไปกินปูด้วย จึงตบหน้ากลางห้างในประเทศเกาหลี

ซึ่งต่อมา “ม้า อรนภา” ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับช่องอมรินทร์ทีวีผ่านทางโทรศัพท์ว่า เรื่องที่ทนายออกมาแฉเขียนเกินไปอย่างใช้คำว่าตบ โดยเรื่องราวดังกล่าวก็การปรับความเข้าใจจบแล้ว และในวันที่ 29 พ.ย. 65 จะมากลับมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดด้วยตนเอง

จากนั้นไม่นาน (26 พ.ย.65) ทนายตั้ม ษิทรา ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโต้ “ม้า อรนภา” ทันทีว่า บอกปรับความเข้าใจแล้ว เขาไม่ติดใจยังไง?? ถึงไปจบที่แจ้งความ บล็อคเบอร์ บล็อคไลน์ เปลี่ยนไฟท์บิน และย้ายโรงแรมหนี!! แถมยังทิ้งท้ายถึงเรื่องที่แฉอีกว่า “ติดตามเพจนี้กันให้ดีๆ บ่ายวันนี้ผมจะเปิดคลิปชวนกินปู”

ล่าสุด (26 พ.ย.65) อินสตาแกรมของ “ม้า อรนภา” ได้ออกมาเคลื่อนไหวเดือดเป็นครั้งแรก แต่ไม่ได้ระบุว่าหมายถึงเรื่องอะไร

ด้วยการโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษ “Be careful who you trust. Salt and Sugar look The same.” ซึ่งมีความหมายว่า “ระวังไว้คนที่คุณไว้ใจ เกลือกับน้ำตาลก็หน้าตาเหมือนกัน” พร้อมกับเขียนแคปชั่นแบบสั้นๆอีกว่า “ระวัง”

ขอบคุณอินสตาแกรม maornapa