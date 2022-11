แฟนอินเตอร์ดราม่า หลังเห็นคลิปวิดีโอ หวานเจี๊ยบ-ธนรัตน์ เเกล้งดึงผม ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก นางเอกดัง ตั้งคำถามนี่ปกติของเมืองไทยเหรอ ?

กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงทันที หลังมีแฟนอินเตอร์โพสต์คลิปวิดีโอจากรายการยูทูบของผู้จัดการดาราชื่อดัง หวานเจี๊ยบ-ธนรัตน์ แกล้งดึงผม ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ขณะที่เจ้าตัวทำท่าจะเดินจากไป โดยในคลิปวิดีโอนั้นก็มี นาย-ณภัทร ยืนอยู่ด้วย

โดยแฟนอินเตอร์คนนี้กล่าวว่า “This woman is always such a disaster like … is this a normal thing to do in Thailand? Because I’d have thrown hands and seems like Nine wanted to as well” (ผู้หญิงคนนี้มักจะทำตัว… นี่มันเรื่องธรรมดาในไทยเหรอ ? เพราะเป็นฉันคงจะมีสวนกลับไป และดูเหมือนว่านายก็อยากจะทำแบบนั้นนะ)

ทำให้มีแฟนอินเตอร์หลายๆคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้อย่างออกรส หลายคนกล่าวว่านี่ไม่ใช่เรื่องปกติของสังคมไทย ก่อนที่จะมีคนไทยเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า “ใบเฟิร์นเจอแบบนี้บ่อยมาก ความที่เขาเป็นคนไนซ์ ชอบแกงตัวเองบ่อยๆ ไปออกรายการไหนก็ชอบเล่นตัวเองไว้ก่อน รับมุกทุกคน ขนาดโดนเบอร์นี้ยังทำให้ดูตลก แต่นี่เป็นฟค.มาตามดู ถึงจะนานแล้วก็ไม่เคยโอเค ใจแป้วมาก ไม่เคยโดนทัวร์ลงซักทีด้วยเพราะก่อนหน้าก็มีแต่ติ่งไทยที่ตามดู”

ซึ่งโพสต์นี้ก็กลายเป็นไวรัลยิ่งกว่าต้นฉบับของแฟนอินเตอร์ เพราะมีคนรีทวีตไปกว่า 3.3 หมื่นครั้ง กดไลก์กว่า 5 พันไลก์ และแสดงความคิดเห็นนับพันรายการ เสียงส่วนใหญ่มองว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสม สนิทแค่ไหนก็ควรมีมารยาทต่อกัน