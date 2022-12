หลักฐานคามือ น้องเดมี่ หยิก ใหม่ ดาวิกา – ลิเดีย เปรียบเทียบความแตกต่างพี่ชาย

เป็นการมาเจอกันเป็นครั้งแรก ระหว่าน้าใหม่ ใหม่ ดาวิกา กับ น้องเดมี่ ลูกสาวแสนซนของ ลิเดีย-แมทธิว ที่งานเปิดตัวภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งยุค Avatar: The Way of Water อวตาร: วิถีแห่งสายน้ำ ณ ซีไลฟ์ แบงคอก ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ที่ผ่านมา

ซึ่งก่อนจบงาน ระหว่างถ่ายรูปรวมเซเลปที่มาร่วมงาน ใหม่ก็เจอจังหวะช็อตฟิล คือ น้องเดมี่ เอามือมาหยิกที่ไหล่ ซึ่งขณะนั้น ใหม่ก็ต้องยิ้มให้กล้องต่อไป โดยสาวใหม่ก็เอาภาพมาแซวตัวเองว่า อยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำ และพอภาพนี้ออกสู่สายตาชาวโซเชี่ยลก็ได้ถือกำเนิดความฮาขึ้น ด้านคุณแม่ลิเดียก็เข้ามาคอมเมนต์ว่า อยู่ๆก็หมั่นเขี้ยว

และนอกจากนี้ ลิเดีย ได้เผยภาพสมัยตอนที่ ใหม่ดาวิกา เจอกับ น้องดีแลน ครั้งแรก เปรียบเทียบกับ ตอนที่ น้องเดมี่ เจอน้าใหม่ครั้งแรก มันช่างแตกต่างกันเหลือเกิน เรียกว่าเป็นโมเมนต์ และภาพความน่ารักที่เรียกรอยยิ้มได้ไม่น้อยเลยทีเดียว