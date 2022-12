ตุ๊กกี้ ถอยรถใหม่ ส่องป้ายทะเบียน แนะแนวทางเสี่ยงโชค

ตุ๊กกี้ ถอยรถใหม่ / เรื่องราวดีๆ ของพิธีกร-นักแสดงอารมณ์ดี ‘ตุ๊กกี้’ สุดารัตน์ โพธิ์น้ำคำ ที่ล่าสุดถอยรถยนต์คันใหม่ มินิ คูเปอร์ สีขาวคาดดำป้ายแดง ทะเบียน ก-8042

โดย ตุ๊กกี้ โพสต์รูปรถยนต์คันดังกล่าวพร้อมกับข้อความ ผ่านไอจี tukky66 “8042 ค่ะ แดงๆ มาเลย วิธีซื้อ คือ ลดตัวเลขลง เช่น 80/79 หรือ 42/41 รถ = วิ่ง ประมาณนี้ค่ะ 🚖🚖🚖🚖🚖🚖🚖🚖🚖🚖🚖🚖 Welcome to the new member, the new car named the fighter. 15/12/22 #น้องfight by กำธร @ferriderbubu5195 🙏🏻🥊♥️”

งานนี้เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดี รวมถึงขอบคุณที่แนะนำการวางเลขไปเสี่ยงโชค อาทิข้อความว่า “ตามค่ะ” , “ว้ายยยยยยยดีใจด้วยนะคะ หนูยังรักมินิอยู่” , “เฮงๆครับพี่โครตสวยย🤩🔥✨” , “ของวดนี้เลยละกันนะคะ 😆😆😆👍🏻👍🏻” , “ขอให้ รวยยยยย” เป็นต้น

ขอบคุณรูปจากไอจี tukky66