พ่อตาแม่ยายต้อนรับเผยถึงลูกเขย แม่แพทริเซีย โพสต์ถึง โน้ต ลูกเขย แห่ส่องน้องภรรยา โตเป็นหนุ่มหล่อไม่แพ้พระเอก

วิวาห์ชื่นมื่นสะใภ้หมื่นล้าน นางเอกสาว แพทริเซีย กู๊ด กับ โน้ต วิเศษ รังษีสิงห์พิพัฒน์ สะใภ้เล็กแต่งเข้าร่วมครอบครัวใหญ่ดองกับนางเอกรุ่นพี่ ชมพู่ อารยา สะใภ้ใหญ่ ต้อนรับน้องสะใภ้อย่างอบอุ่นไปแล้วนั้น

โดยเมื่อเช้าวันที่ 20 ธ.ค. 65 ควงคู่เข้าพิธีหมั้นเป็นการภายใน โดยมีพี่ชาย น็อต วิศรุต ทำหน้าที่แทนคุณพ่อกล่าวคำสู่ขอดาราสาว แพทริเซีย กับ คุณแม่ ปิยะนุช และ คุณพ่อเดวิด กู๊ด โดยมีคุณแม่อุไรวรรณ รังษีสิงห์พิพัฒน์ ร่วมกล่าวอวยพร บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างเรียบง่ายมีเพียงญาติสนิทของทั้งสองฝ่ายเป็นสักขีพยาน รวมถึงพี่สะใภ้อย่าง ชมพู่ อารยาที่พาลูกทั้งสามมาร่วมงานด้วย ส่วนงานฉลองสมรสก็มีคนบันเทิงมาร่วมยินดีจำนวนมากนั้น

ด้าน คุณพ่อเดวิด กู๊ด และ คุณแม่ปิยะนุช กู๊ด ของสาวแพทริเซีย ก็ต้อนรับลูกเขยอย่างอบอุ่นเช่นกัน โดยคุณแม่ของนางเอกสาวได้ลงภาพงานวิวาห์หวาน พร้อมแคปชั่นสุดยินดีและข้อความถึงลูกเขยด้วยว่า “Congratulations to PatNote and a warm welcome Note to our ‘good’ family ” ด้านลูกเขยก็เข้ามาคอมเมนต์ส่งอิโมจิหัวใจและยกมือไหว้ด้วย

งานนี้ น้องชายคนเดียวของนางเอกสาว อย่าง แมทธิว กู๊ด ที่มีอายุห่างพี่สาว 5 ปี ตอนนี้โตเป็นหนุ่มมากๆแล้ว ร่วมงานวิวาห์พี่สาว ออร่าหล่อไม่แพ้พระเอกจนแฟนๆแห่คอมเมนต์ชมแถมแชร์ภาพน้องแมทธิวกันเลย