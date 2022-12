ซาร่า คลอดแล้วลูกคนแรก แห่ต้อนรับ Baby Aira ทารกน้อยสุดน่าเอ็นดู 

ปลื้มใจแด๊ดดี้แอชลูกสาวมาแล้ว ซาร่า โฮเลอร์ คลอดลูกคนแรก แห่ต้อนรับ Baby Aira น่าเอ็นดูมากๆ สาย ฝ. มาเลย

วันนี้ที่รอคอย ซาร่า โฮเลอร์ หรือ ซาร่า เอเอฟ เป็นคุณแม่ป้ายแดงเต็มตัว หลังตั้งท้องเงียบเปิดท้องให้เห็นชัดๆเมื่อวันคริสต์มาส ล่าสุดเมื่อคืนวันคริสต์มาส 25 ธ.ค.65 ที่ผ่านมา เจ้าตัวได้รับของขวัญสุดพิเศษให้กำเนิดลูกน้อย

ทั้งนี้อินสตาแกรม Bruna Benelli ซึ่งเป็น Blogger Social Chefs Keto Lover เผยโมเมนต์สุดยินดี ซาร่า อุ้มลูกน้อยตัวจ้ำม่ำสุดน่าเอ็นดูความสาย ฝ. มาเต็ม พร้อมระบุแคปชั่นด้วยว่า

The biggest X mas (กล่องของขวัญ) Baby Aira! Welcome to the (รูปโลก) #daddyash #mommysara #auntiebruna โดยมีคนเข้ามาคอมเมนต์ร่วมต้อนรับ น้อง Aira กันรัวๆ