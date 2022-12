อุ้ม สิริยากร เผยสภาพโรงจอดรถ-สวนหลังบ้านที่อเมริกา พังเละ หลังฝนตกหนัก-ลมแรง โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ

ทำเอาแฟนๆ หลายคนเป็นห่วงไม่น้อย สำหรับอดีตนางเอกชื่อดัง อุ้ม สิริยากร พุกกะเวส หลังแชร์ภาพสวนหลังบ้านและโรงจอดรถ ที่ เมืองพอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสภาพพังยับเยินจากเหตุฝนตกหนักและลมแรง

พร้อมเขียนข้อความว่า “There goes our beloved Douglas fir tree and our garage! 😨😱😰 The combination of heavy rain fall plus extremely strong wind wiped down the tall tree in our backyard, taking our garage down with it. The girls have been playing under this tree for most of their lives. I’m glad no one was injured and no damage was done to our house and our neighbors’. But seeing the pictures made my heart sank. The weather has been more and more extreme.”

แปลเป็นไทยได้ว่า “ต้นสนดักลาสที่รักและโรงจอดรถของเรา! เนื่องจากฝนตกหนักบวกกับลมแรงมาก พัดต้นไม้สูงในสวนหลังบ้านหักโค่น ทำให้โรงรถพังไปด้วย ซึ่งเด็กๆ ผู้หญิงเหล่านี้(ลูกสาว)เล่นอยู่ใต้ต้นไม้นี้มาเกือบทั้งชีวิตของพวกเขา ดีใจที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ และไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นกับบ้านและเพื่อนบ้านของเรา แต่เห็นรูปแล้วใจหายมาก อากาศยังคงแปรปรวนมากขึ้นเรื่อยๆ”

ขอบคุณภาพ IG : oomsiriyakorn