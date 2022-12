เวย์ ไทเทเนี่ยม ฟาดเคราะห์ ส่งท้ายปี ประสบอุบัติเหตุระหว่างเล่นคอนเสิร์ต

เรียกว่าฟาดเคราะห์ส่งท้ายปีเลยทีเดียว สำหรับแร็พเปอร์หนุ่ม “เวย์ ปริญญา อินทชัย” หรือ “เวย์ ไทยเทเนี่ยม” ได้โพสต์สตอรี่ไอจีนอนเตียงปฐมพยาบาล หลังเกิดอุบัติเหตุณ์ระหว่างเล่นคอนเสิร์ต ที่ The Beat จ.ระยอง

โดย เวย์ ได้เขียนข้อความผ่านสตอรี่ไอจีว่า “Not gonna be able to jump for a min hopefully nothing too bad” , “ending the year disabled”

ในขณะเดียวกัน นานา ไรบีนา ก็ได้เข้ามาโพสต์ข้อความว่า “อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอ อะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆ กระโดดไม่ได้ไปอีกสักพักแน่ๆ”

ซึ่งทางด้าน แฟนคลับรายหนึ่ง ก็ได้ออกมาโพสต์อธิบายเรื่องราวดังกล่าวผ่านอินสตาแกรม “THAITANIUM ณ The Beat ระยองค่ำคืนนี้ พี่เวย์อาจจะมันมากกก ไปหน่อย เลยเกิดเหตุไม่คาดฝัน แต่ตอนนี้ปลอดภัยแล้ว ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เข้ามาช่วยเหลือ คุณพยาบาลที่มาเที่ยว แต่ตาไวมากเห็นพี่เวย์อาการแปลกๆ และช่วยเรียกรถกู้ภัยให้ ทีมพี่การ์ดและทางร้าน รวมถึงทีมเฟม และคนดูที่น่ารัก ที่เป็นกำลังใจให้ ขอขอบคุณทุกคนมา ณ ที่นี่ด้วยค่า”