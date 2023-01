‘ BLACKPINK’ เผยภาพของโปรดที่ต้องกินในกรุงเทพ ‘มะม่วงน้ำปลาหวาน’ เชื่อทำกระแสพุ่งขายดีแน่ ในการทัวร์ประเทศไทยวันแรก เกิร์ลกรุ๊ปดังจากเกาหลีใต้

หลัง BLACKPINK เกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้ จีซู, เจนนี่, โรเซ่ และ ลิซ่า มาทัวร์คอนเสิร์ตที่ไทย ‘BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK’ ที่สนามศุภชลาศัย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ม.ค.66 โดยมีชาวบลิ๊งค์ แห่เข้าชมคอนเสิร์ตแน่นสนามในวันแรก (7 ม.ค.)

ขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวในสังคมออนไลน์ของศิลปินในวง โดย โรเซ่ BLACKPINK ได้โพสต์ไอจี สตอรี่ ลงในอินสตาแกรม roses_are_rosie โดยเป็นภาพมะม่วง กับน้ำปลาหวาน พร้อมเขียนข้อความระบุว่า “My absolute favorite thing to eat here in Bangkok” (ของโปรดที่ต้องกินในกรุงเทพ)

ทั้งนี้เป็นที่คาดหมายว่า หลังจากโพสต์ดังกล่าว ของ โรเซ่ จะทำให้มะม่วงน้ำปลาหวาน ขายดีมากขึ้น และจะทำให้ชาวต่างชาติรู้จักของกินประเภทนี้มากขึ้น