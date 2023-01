PSY-BTS-IVE คว้ารางวัลแดซัง Golden Disc Awards ครั้งที่ 37

PSY-BTS-IVE – คว้ารางวัลแดซัง Golden Disc Awards ครั้งที่ 37 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย ตอกย้ำความสำเร็จของวัฒนธรรม K-POP ที่ครองใจคนทั้งโลก

เก็บตกบรรยากาศ งานประกาศรางวัลทางด้านดนตรี K-POP สุดยิ่งใหญ่แห่งปี จากประเทศเกาหลีใต้ Golden Disc Awards ครั้งที่ 37 เชื่อมโยงแฟนๆ K-POP จากทั่วโลก โดยการเนรมิต แสง สี เสียง โปรดักชั่น สุดอลังการ สร้างปรากฏการณ์งานประกาศรางวัลที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในประเทศไทย จัดขึ้น ณ สนามกีฬาแห่งชาติราชมังคลากีฬาสถาน ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา โดยผู้จัด APPLEWOOD และ APPLEWOOD Thailand

ขนทัพศิลปินมากกว่า 60 ชีวิต อาทิ NEWJEANS, LESSERAFIM, IVE, ENHYPEN, BE’O, TREASURE, BIG NAUGHTY, (G)I-DLE, STRAY KIDS, SEVENTEEN, JAY PARK, YOONHA, PSY, J-HOPE จาก BTS พร้อมด้วย 4 พิธีกร NICHKHUN, PARK SO DAM, LEE DA HEE, SUNG SI KYUNG ตบเท้าเข้าสู่งานเดินพรมแดง และแขกรับเชิญสุดพิเศษ LEE JUNHO, SONG JOONG KI ที่มาร่วมเป็นเกียรติในการประกาศรางวัล

สำหรับงานประกาศรางวัล Golden Disc Awards ครั้งที่ 37 เรียกได้ว่าเป็นการประกาศรางวัลที่ได้รับการยอมรับจากแฟนๆ K-POP ทั่วโลก จากการประกาศผลรางวัลอันเป็นที่น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับการแผ่ขยายของวัฒนธรรม K-POP ที่ก้าวกระโดดประสบความสำเร็จไปทั่วโลก รางวัล Golden Disc Awards จึงถือเป็นเกียรติยศอันยิ่งใหญ่สำหรับศิลปิน K-POP

โดย Golden Disc Awards ครั้งที่ 37 มีรายชื่อศิลปินที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัล ARTIST OF THE YEAR (Daesang) ได้แก่ PSY

รางวัล SONG OF THE YEAR (Daesang) ได้แก่ IVE

รางวัล ALBUM OF THE YEAR (Daesang) ได้แก่ BTS

รางวัล BEST DIGITAL SONG (Bonsang) ได้แก่ NEWJEANS, LIM YOUNG WOONG, IVE , KIM MINSEOK, (G)I-DLE, JAY PARK, PSY , BIGBANG

รางวัล BEST ALBUM (Bonsang) ได้แก่ ENHYPEN, NCT, NCT 127, NCT DREAM , BLACKPINK, SEVENTEEN , STRAY KIDS , BTS

รางวัล ROOKIE ARTIST ได้แก่ NEWJEANS , LE SSERAFIM , IVE

รางวัล BEST R&B HIPHOP ได้แก่ BIG NAUGHTY

รางวัล BEST GROUP ได้แก่ TREASURE

รางวัล THAI K-POP ARTIST ได้แก่ SEVENTEEN

รางวัล BEST SOLO ARTIST ได้แก่ YOONHA, BE’O

รางวัล THAI FANS SUPPORT WITH BAOJI ได้แก่ J-HOPE

รางวัล BEST PERFORMANCE ได้แก่ SEVENTEEN

รางวัล BEST PRODUCER ได้แก่ SEO HYUNJOO (Starship Entertainment)

รางวัล TikTok GOLDEN DISC MOST POPULAR ARTIST ได้แก่ BTS

รางวัล MOST POPULAR ARTIST ได้แก่ STRAY KIDS , (G)I-DLE

ภายในงานมีแสดงบนเวทีสุดพิเศษจากเหล่าศิลปิน อาทิ วง NEWJEANS นอกจากเพลงฮิตอย่าง Attention และ Hype Boy แล้ว ยังประเดิมเวทีนี้ด้วยเพลงใหม่ล่าสุดอย่าง OMG อีกด้วย ต่อที่สาวๆ วง LE SSERAFIM ที่มากับคอมโบเพลงที่ไม่เคยโชว์ที่ไหนมาก่อน เช่นเดียวกับหนุ่ม SEVENTEEN ที่เนรมิตเพอร์ฟอร์แมนซ์เพลง DON QUIXOTE มาแสดงเป็นครั้งแรก

ด้านสาวๆ วง (G)I-DLE โชว์เพลงฮิตแห่งปีอย่าง TOMBOY และ มินนี่ สาวไทยหนึ่งเดียวของวง ก็ได้จัดความพิเศษกับเนื้อเพลงภาษาไทยมากฝากแฟนๆ อีกด้วย ส่วนความดุดันต้องยกให้กับวง STRAY KIDS ที่เปิดตัวอย่างเท่บนรถโฟว์วีล ตามมาด้วย ENHYPEN และ TREASURE ที่ขนเพลงฮิตมาในสเตจรีมิกซ์ที่บอกได้คำเดียวว่ามันส์มาก!

ฝั่งฮิพฮอพก็จัดความมันส์สุดเหวี่ยงมาแบบไม่ยั้ง ทั้ง JAY PARK, BIG NAUGHTY, BE’O และอีกหนึ่งโชว์ที่พลาดไม่ได้ กับศิลปินเดี่ยวอย่างสาว YOONHA ที่มาโชว์พลังเสียงสะกดใจแฟนๆ ชาวไทยกันแบบสดๆ

และมาถึงการแสดงสุดท้าย ที่สุดร้อนแรงจาก PSY ที่มาพร้อมเพลงฮิตอย่าง That That และ Gangnam Style เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ชาวไทยจนทะลุเดซิเบล ก่อนจะปิดฉากความยิ่งใหญ่ด้วยการจุดพลุฉลองความสำเร็จ ในงานประกาศรางวัล Golden Disc Awards ครั้งที่ 37 นี้ ไปอย่างสวยงาม สมการรอคอย