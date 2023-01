ขบวนขันหมากสร้างสีสันผ่านประตูเงินประตูทอง นุ่น-ต๊อด ร่วมยินดี ก้อง-ปรางค์ เจ้าบ่าวนำขบวนสู่ขอเข้าพิธีหมั้น คนบันเทิงแห่ร่วมงาน

ชื่นมื่นอีกคู่หลังคุกเข่าขอแต่งงานไปเมื่อช่วงปลายปี64 ล่าสุดวันที่ 18 ม.ค.66 ก้อง กรุณ ซอโสตถิกุล ยกขันหมากตามประเพณีสู่ขอ ปรางค์ อภินรา ศรีกาญจนา บรรยากาศขบวนเจ้าบ่าวผ่านประตูเงินประตูทองสนุกสนานคึกคัก ให้เจ้าบ่าวและเพื่อนๆเจ้าบ่าวทำกิจกรรมสร้างเสียงเฮฮา พร้อมพิธีสวมแหวนหมั้นหวาน โดยนอกจากครอบครัวคนสนิทแล้วยังมีคนบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีด้วยจำนวนมาก

ทั้งนี้มีคู่สามีภรรยา นุ่น วรนุช ควง ต๊อด ปิติ ภิรมย์ภักดี สามีมาร่วมยินดีกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วย โดย นุ่น โพสต์ภาพ ร่วมเฟรมบ่าวสาว และคลิปโมเมนต์หวานในพิธีขณะเจ้าบ่าวสวมแหวนให้เจ้าสาว พร้อมแคปชั่น ยินดีด้วยน๊าาาาาาา ท่ามกลางคอมเมนต์เข้ามาร่วมแสดงความยินดีด้วยจำนวนมาก

เช่นเดียวกับ โต้ง ทูพี ก็โพสต์ภาพร่วมยินดีเช่นกันว่า What a perfect couple!! Congratulation my brotha. So happy for you kup ด้าน เต้ ภูริต พี่ชาย ต๊อด ปิติ ก็โพสต์ร่วมยินดีกับบ่าวสาวด้วยว่า ในที่สุด…สุดที่รัก

#apimahakaroon