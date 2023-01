คลอดลูกชายแล้ว! ดา เอ็นโดรฟิน คุณแม่ป้ายแดงเผยชื่อ-ภาพครอบครัวสุดอบอุ่น ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆ และแฟนเพลงจำนวนมาก

เป็นภาพแรกของครอบครัวที่ดูแล้วแสนอบอุ่นมากๆ สำหรับคุณแม่ป้ายแดง ดา เอ็นโดรฟิน นักร้องชื่อดัง ที่ได้คลอดลูกชายคนแรกมาแล้ว ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนๆ และแฟนเพลงจำนวนมาก

โดยในวันที่ 29 ม.ค.66 ดา เอ็นโดรฟิน โพสต์ภาพแรกครอบครัว พร้อมหน้าพร้อมตา หลังคลอดลูกชาย พร้อมแคปชั่นว่า “เด็กชาย เดเมี่ยน “Damian” has arrived #TeamDAnnis”

เช่นเดียวกับสามี เดนนิส ไทยคูณ โพสต์ไอจีว่า “No feeling like it in the world shout outs to my wife @daendorphine you did a great job. Welcome to the world Damian born January 29, 2023 (Sunday) at 8:01am #TeamDAnnis”